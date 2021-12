Análisis de tejido vegetal, una herramienta para el productor

El análisis foliar o de hoja es una mala denominación, pues realmente es un análisis de tejido vegetal porque en el laboratorio se pueden analizar hojas, peciolos, tallos, raíces y en algunos casos los granos comerciales. El objetivo de este análisis es poder determinar qué nutriente está en déficit en la planta; en otra instancia también se puede determinar qué elementos hay en exceso o hay suficiente, empezó diciendo el profesional que es asesor técnico de la firma Sustentap.

Comparación con la salud humana

“Si hacemos una comparación con el área de la salud humana, podríamos decir que el análisis de tejido vegetal es equivalente del análisis de sangre, y el análisis de suelo el equivalente al análisis bromatológico; este último nos indica los valores nutricionales de los alimentos, sus contenidos de proteínas, grasas, carbohidratos vitaminas, minerales, otros. Basado en los resultados del paciente y los contenidos de los alimentos, el nutricionista prescribe una dieta y suplementación, que luego corrobora con un nuevo análisis. Esto también pasa primeramente con un análisis de suelo, en donde el resultado estima que hay disponible para la planta, pero la única forma de determinar exactamente si esos nutrientes presentes en el suelo fueron absorbidos por las plantas es el análisis de tejido vegetal”, explicó nuestro entrevistado.

No todos pueden interpretar este análisis

A la consulta de si todos los profesionales del agro pueden interpretar este tipo de análisis, el ingeniero Lezcano dijo: “Realmente no, por cuestiones de especialidad y su poca difusión, la interpretación de un análisis de tejido de vegetal y su aplicación a campo, es diferente a leer un análisis de suelo y recomendar que el pH ideal del suelo debe estar en 6 a 6,5 solamente. Con este análisis se define exactamente que micro y macro nutrientes necesita el cultivo, y que es lo que no necesita, e incluso que hay en exceso, esto es posible mediante la comparación de los resultados de la muestra con un padrón conocido de alto rendimiento”.

Muestreo

“El análisis de tejido vegetal se hace sobre una georreferencia que se prepara en la oficina de Sustentap; ese dato se pasa a los muestreadores que por medio de un mapa GPS van a lugares predeterminados para tomar su muestra, hacen un radio dentro del punto objetivo y completan una muestra con más o menos 30 trifolios de soja, eso se pone dentro de un sobre con la identificación y se remite al laboratorio, que en 3 días en promedio ya tendrá el resultado y el productor podrá conocer el estado de su cultivo”, explicó el ingeniero Lezcano.

Manejo profesional y manejo comercial

Manejo Profesional: El protocolo nos señala que debemos tener un diagnóstico, por tanto primero debo hacer un análisis, puedo determinar un déficit y con esa información voy al mercado y hago la compra del elemento que necesito para hacer mi corrección.

Manejo comercial: Por ejemplo, un productor que tiene 1.000 hectáreas recibe una oferta de un producto vía foliar que usualmente cuesta 10 dólares y se le ofrece por 5 dólares y para aprovechar el negocio el productor lo compra, lo guarda y en su momento va a aplicar. Si era necesario o no, no se va saber exactamente porque no se hizo el proceso para un diagnóstico, por tanto se buscó ahorrar en la compra, pero no se definió nunca realmente si había o no necesidad. Lo correcto: sacar la muestra, entender el análisis y adquirir solo el producto que realmente necesita la planta.

Ventaja económica

“Con el análisis de tejido vegetal se pueden determinar 11 de los 17 elementos esenciales de la planta, pero con los elementos que están en estudio se consigue determinar deficiencias que se corrigen y producen retorno económico; nosotros actualmente en Sustentap manejamos una estadística en el orden del 10% al 15% de respuesta agronómica, a las aplicaciones correctivas de micronutrientes. Por ejemplo, un 10% en un cultivo de soja que podría dar 4.000 kilos por hectárea son 400 kilos por hectárea, con un precio de 400 dólares la tonelada representaría un beneficio de 160 dólares más para el productor”, finalizó nuestro entrevistado.