“Menos bla y más corazón”: Campaña Corazones Abiertos sigue con las colectas

Bajo el lema “Menos bla y más corazón”, los jóvenes de Corazones Abiertos se encuentran recorriendo los barrios en busca de la solidaridad de la gente que pueda donar objetos que puedan servir a otras personas. Los que son usados serán reacondicionados y serán puestos a la venta los días 28, 29 y 30 de diciembre a las 9:00 en el Colegio Comercio 1.

Las personas que deseen realizar sus aportes pueden llamar al (0994) 494-900 para que los voluntarios acudan a recoger los objetos siguiendo los cuidados sanitarios que exige la pandemia. Este mismo número es para quienes quieran inscribirse como voluntarios, todavía hay tiempo.

De acuerdo a Carmen Aquino, coordinadora de Comunicaciones, lo recaudado en esta campaña se destinará a personas del interior, ya que destinarán lo recaudado al Proyecto “Tablet para niños y niñas, que pretende a través de esta tecnología apoyar el aprendizaje de niños y niñas de hogares transitorios de varias ciudades del país”.

Por su parte, Yenara Ayala comentó que los jóvenes que quieran sumarse a esta campaña Nro. 39 lo pueden seguir haciendo, “tienen tiempo hasta el 30 de diciembre. El centro de reunión es el Colegio Comercio 1 (Nuestra Señora de la Asunción entre 3ra. y 4ta.). ya con un Nuevo Horario de Campaña que es de 14 a 19.

Ganas de ayudar

“El único requisito para participar es tener un corazón solidario, muchísimas ganas de ayudar a quienes más lo necesitan, conocer gente y divertirse”, dijo.

Si tienen en su casa algún objeto que ya no use y considera que puede servir a otros, no dude en llamar al teléfono solidario que los jóvenes llegarán al lugar para retirarlo y ponerlo a la venta para un fin benéfico.