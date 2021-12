Utilizan a docentes para hacer encuesta en favor de carrera política de Brunetti

Los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) están siendo utilizados para una consulta política en favor del ministro, Juan Manuel Brunetti, y una posible candidatura suya al Senado en el 2023.

“¡Buenos días! Deseo que vos y tu familia estén bien. Quisiera tener una opinión tuya respecto a una persona y su pretensión al mismo tiempo si te gustaría darle tu apoyo y acompañamiento, me refiero a Juan Manuel Brunetti actual Ministro de Educación y futuro candidato para Senador Nacional. Aguardo tu respuesta. Abrazos para ti. (sic)”. Este es el mensaje que llega a los teléfonos de los maestros.

También hay una página de Facebook que se llama “Yo apoyo al ministro JuanMa Brunetti”, en la cual se plantea su figura como senador nacional.

Juan Manuel Brunetti, político colorado, había renunciado a su intención de postularse a la Intendencia de Asunción a cambio de ocupar un ministerio. Primero fue ministro del MITIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación) y luego pasó al MEC.

En conversación con ABC, Brunetti negó estar pensando en un cargo electivo para el 2023. “No, yo estoy pensando en el Ministerio de Educación y Ciencias, estoy trabajando 100% en el ministerio y estoy desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde concentrado en la gestión del ministerio. No estoy haciendo política, y mucho menos en horario de oficina. Sí estoy acompañando a unos amigos, como siempre, pero hoy concentrado, sobre todo en horario laboral, 100% en el Ministerio de Educación y Ciencias”, dijo el ministro.

Cuando se le consultó si se está planteando su nombre para la Vicepresidencia de la República o el Senado, Brunetti respondió: “a mí nadie me habló, ni para la vicepresidencia ni para una senaduría. Yo en este momento no estoy haciendo campaña para ninguno de los dos cargos”.

Al detallarle que los maestros están recibiendo mensajes consultándoles sobre su candidatura, el ministro de Educación afirmó: “me da mucha pena que alguien esté haciendo campaña dentro del sistema educativo”.

No es momento de hacer campaña política

“Yo no puedo cercenarle a nadie que pregunte. Ahora, dentro del horario laboral, dentro del sistema educativo, comenzar a hacer campaña ahora, en este momento, cuando todavía hay tantos desafíos dentro del sistema educativo, todavía hay muchas cosas que me gustaría hacer dentro del sistema, ponerse a pensar en eso, creo que nos desenfoca”, indicó el ministro.

Sobre la posibilidad de que los números de teléfono de los docentes, hayan salido de la base de datos del MEC, Brunetti indicó: “yo estoy en unos cincuenta grupos de Whatsapp de docentes desde cuando asumí en el ministerio y esos números son públicos, es solamente agarrar un grupo de Whatsapp y mirar los 50 o 100 números que están ahí por cada departamento y es muy fácil hacer una encuesta con eso”.

“Eso no es una información que sea privada y que nadie pueda acceder al número de teléfono de un docente, entonces que alguien esté llamando para hacer una encuesta, para preguntar, para sondear, y bueno, ojalá que no lo esté haciendo dentro de su oficina, con fondos públicos y perdiendo tiempo de clases, eso sería muy feo, muy malo”, añadió el ministro. “No importa a favor de quién, si alguien está haciendo eso en horario de clases es muy feo, no importa a favor de quién lo esté haciendo”, puntualizó.

El ministro también aseguró que no le consta que se estén haciendo sondeos entre los maestros y pidió denuncias concretas sobre quiénes serían los responsables. “Yo no vi eso que me estás diciendo en los grupos donde estoy. Habría que ver quién está haciendo. Y creo que tenemos que ser responsables porque o sino es muy fácil desprestigiar o hablar mal o desconfiar de una persona. Quién está haciendo y cómo. Y con algo concreto, con muchísimo gusto me pongo a trabajar”. indicó.

Un rumor

“Me molesta que realmente haciendo el esfuerzo que estamos haciendo, trabajando muchísimas horas, más de lo que establece el Código Laboral, tratando de hacer bien las cosas, mostrando los avances que se están haciendo, que por una cuestión de un rumor finalmente se hable mal o se desconfíe de una persona”, señaló Juan Manuel Brunetti. “Si hay gente que está haciendo mal las cosas, hay que denunciar con nombre y apellido. Yo estoy haciendo bien las cosas”, aseveró.