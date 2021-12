Capacitación sobre expediente electrónico que será implementado en el Jurado, en febrero

La secretaria general del JEM Abog. Gabriela Irún solicitó en primer lugar, en la jornada de capacitación, que se socialice el reglamento del expediente electrónico para que los funcionarios de la institución y la sociedad en general, conozcan a cabalidad cómo va a funcionar este sistema, cuales son las notificaciones que hay que hacer en formato papel o en formato digital, sobre la validez de los documentos conforme a la firma o no.

Irún agregó que los funcionarios deben manejar el reglamento para que puedan determinar si las partes presentaron correctamente o no los escritos de acusación o de contestación, para que no sea rechazado por no cumplir con los requisitos. “Creo que el siguiente paso a este ‘pantallazo’, es leer el reglamento del expediente electrónico como así también conocer la nueva ley del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, porque recordemos que se deben incorporar las documentales y debemos ir previendo que ustedes (por los funcionarios) manejen al dedillo el nuevo sistema para empezar con todo en febrero. La intención es hacer también una capacitación sobre la nueva ley del Jurado, sin perjuicio de que ya se puedan leer e ir interiorizando sobre el funcionamiento del expediente”, refirió.

Por su parte, Camilo Torres, encargado del sistema expediente electrónico explicó: “Con el código QR se verifica la existencia del expediente electrónico, las notificaciones serán en el sistema en uso y vía correo electrónico”, manifestó en la jornada de este miércoles.

Agregó: “Los expedientes se encuentran en la página web del Jurado, y esto simplifica el trabajo a los funcionarios, ya que en cualquier momento y lugar se puede acceder. Además, las notificaciones se darán de forma inmediata sobre los movimientos realizados en el expediente”, indicó Torres.

De la jornada de capacitación a funcionarios del Jurado, también participó el Ing. Eduardo Martins, encargado de desarrollo y programación del expediente electrónico.