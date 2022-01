Ejecutivo extiende mismas medidas sanitarias hasta el 18 de enero

Pese al aumento considerable de contagios nuevos, desde el ingreso de la variante ómicron a nuestro país, el presidente Mario Abdo Benitez y las autoridades del Ministerio de Salud optaron por mantener los protocolos ya vigentes.

Una de las principales novedades justamente del decreto del pasado 7 de diciembre del 2021 fue que remitía a protocolos específicos a criterio del Ministerio de Salud las medidas a ser aplicadas para sectores como el de eventos.

En el caso de los eventos masivos donde se pretenda cubrir el 100% del aforo, por ejemplo se establece que solamente el 20% de los asistentes pueden no estar vacunados, obligando a que el 80% restantes tenga al menos dos dosis aplicadas.

No obstante, lo que no estén vacunados y quieran asistir a estos eventos, deben supuestamente presentar resultado de test PCR realizado con 72 horas de antelación o test de antígenos de las 48 horas previas.

Según se apreció en fin de año, en fiestas masivas como la de Hawaiana en Pilar, estas medidas, así como las de distanciamiento, uso de tapabocas, no compartir vasos, etc., no fueron tenidas en cuenta, predisponiendo un brote masivo entre los asistentes al evento.

En su protocolo para eventos masivos el Ministerio de Salud recomienda el no compartir mate, tereré o vasos, utilizar correctamente los tapabocas, y evitar la asistencia a estos eventos de personas que presenten signos y síntomas respiratorios o que tengan patologías de base.

También evitar exponer a menores de 12 años a este tipo de eventos multitudinarios.

“Se permite la práctica deportiva colectiva de entretenimiento, participación y competencias cumpliendo las medidas sanitarias vigentes y las normativas del Ministerio de Salud”, indica el decreto respecto a las actividades físicas. En cuanto a los menores también están permitidas al aire libre.

La actividad de los locales gastronómicos, lugares de culto, clubes sociales y recreativos, entre otros tampoco se ven afectadas por cambios en el protocolo.

Si bien estamos en época de vacaciones, las actividades educativas también se mantienen, permitiendo la modalidad presencial, siempre que la capacidad de aforo lo permita, o en su defecto, aplicando la virtualidad.

Aumento brusco de casos covid

Desde el pasado 30 de diciembre se aprecia una repunte considerable de casos covid, registrándose en dicha fecha 1.021 confirmados. y aún hay que sumar que faltan los casos relacionados a los festejos de fin de año. Las autoridades de salud habían pedido mesura, sobre todo teniendo en cuenta que no se llegó al objetivo de vacunados.