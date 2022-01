Funcionarios contratados del municipio de Tacuaras reclaman salarios atrasados

La concejal municipal Norma Sánchez (ANR), indicó que acompañó al grupo de funcionarios hasta la sede del Ministerio de Trabajo, regional Pilar, en donde plantearon el problema de los 6 meses de atrasos en el pago de sus salarios.

Dijo que el intendente municipal, Lorenzo Irún, no se presentó en la primera reunión, recién lo hizo en la segunda en donde alegó supuestamente que no puede pagar el salario atrasado a los funcionarios contratados debido a que la administración anterior no dejó ningún legajo ni tampoco el contrato de trabajo original por lo que no se puede procesar el pago.

La edil cree que la falta de pago a los funcionarios solo es un capricho del intendente. “No entiendo como a un grupo de personas ya pagó y a otro no”, acotó.

Agregó que el intendente había solicitado a la Junta Municipal la aprobación de un préstamo de G. 40 millones para pagar salarios atrasados, “Nosotros aprobamos ese préstamo y hasta ahora no acreditó el salario a 5 funcionarios”, recalcó.

Mientras tanto Andrés Arias, asesor jurídico del intendente de Tacuaras, Lorenzo Irún, indicó que acompañó al ejecutivo municipal a la reunión en la oficina del Ministerio de Trabajo, explicó que no existe ningún documento en formato original que respalde a los funcionarios contratados.

Mencionó que la administración anterior a cargo de Efrén López, no dejó los documentos originales que avalen que los funcionarios fueron contratados. “No hay documentos originales con el que se pueda corroborar si existe un verdadero vínculo laboral con la institución municipal”, dijo el letrado.

Indicó que se ha solicitado en reiteradas ocasiones al ex administrador del municipio Juan Ojeda, a que facilite los documentos originales para iniciar los trámites de pagos del salario atrasado a los 5 funcionarios.

Aclaró que existe una serie de requisitos que el intendente debe cumplir para realizar el pago a personal y que uno de ello es la acreditación del vínculo laboral entre una persona y la institución, si no existe ese respaldo el intendente puede ser procesado por lesión de confianza.