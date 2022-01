Regalo de Reyes: inminente fecha para vacuna antiCOVID pediátrica

“Tenemos la promesa de que vamos a tener la fecha de llegada de la vacuna pediátrica. Si hoy tenemos la fecha de llegada, empezaremos a trabajar con el registro. Son 500.000 dosis de Coronavac para niños de 5 a 11 años”, indicó Martínez.

El doctor señaló que antes del 12 de enero ya estarían en condiciones de aplicar la vacuna pediátrica y que la segunda dosis sería en un intervalo de cuatro semanas, por lo que para febrero, los pequeños ya podrían contar con ambas dosis.

Teniendo en cuenta que existen unos 900.000 niños y niñas de esa edad en nuestro país y el primer lote sería de 500.000, Martínez aclaró que se está trabajando para tener lo antes posible la otra plataforma, la ARN Mensajero, Pfizer pediátrica.

Recordó también que los requisitos para la aplicación de la vacuna a los niños de entre 5 y 11 años, serán las mismas que solicitaron para menores de edad. Uno de los padres o tutor debe acompañar al menor y todos deben registrarse antes.

Hisopado en el Rubén Dumot

Por otro lado, el doctor Martínez, confirmó que ya están instalando puestos de testeo en el autódromo Rubén Dumot.

“Una carpa está siendo instalada por la SEN. En este momento se está instalando mobiliario, toda la logística y faltaría confirmar el personal médico. Pretendemos ofrecer una atención en horario extendido, de 7:00 a 23:00.

Señaló que pretenden también instalar carpas de testeo para separar a viajeros de personas con síntomas. Se prevé instalar puestos en la Caminera y la Costanera de Asunción. Trabajan también para acomodar y contratar recurso humano, debido a los profesionales que cayeron ante el Covid-19 y están actualmente en aislamiento.

“La mayor cantidad de personas que piden el test son los contactos, en segundo lugar, los viajeros y en tercer lugar, los que tienen síntomas. Tenemos que solucionar lo antes posible esto porque no estamos dando la atención que debíamos dar”, dijo con respecto al número de profesional de blanco con los que cuentan.

Sobre la consulta ciudadana acerca de que supuestamente el Ministerio de Salud sacó de circulación el test rápido antiCovid, Martínez dijo que no es cierto. “No es cierto. Vamos a reunirnos con la cámara de propietarios de laboratorios para poder hablar y entendernos sobre lo que significa el test rápido, que es un test orientativo, que no tiene la fuerza del PCR, no se puede salir del país ni se puede presentar ningún tipo de reposo”, advirtió.

Insistió en que se debe instruir a la ciudadanía a utilizar el test para que su uso tenga el rendimiento esperado.