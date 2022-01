Funcionarios pueden regularizar aportes a la Caja Fiscal por sus años como contratados

El comunicado que dio a conocer la entidad este lunes indica que la regularización del aporte se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley N° 6873/2022 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2022″.

La nota expresa que las solicitudes virtuales serán recibidas por la Dirección de Jubilaciones hasta la fecha de vigencia señalada en el referido articulo. “Para tal efecto, los interesados deben solicitar sus constancias laborales a los OEE donde prestaron servicios en tal carácter y luego deberán realizar el trámite ingresando link https://sraj.hacienda.gov.py/JubilacionContratados/index.xhtml”, añade.

El artículo 127 de referencia habilita hasta el 31 de diciembre de 2022 los trámites para la regularización de aportes por parte de los funcionarios de la Administración Pública por el periodo de servicios prestados, en carácter de personal contratado, de conformidad a la Ley N° 6085/2018 “Que desprecariza la situación de los funcionarios permanentes de las instituciones de la administración pública, empresas en que el Estado tenga acciones y otras entidades del Estado a los efectos de la jubilación”.

Jubilados y déficit acumulado

La Caja de Jubilaciones o Caja Fiscal cuenta con 67.984 jubilados, de acuerdo con el último informe al mes de noviembre del año pasado que emitió la entidad. En tanto, están registrados como aportantes 231.938 funcionarios activos.

Hasta noviembre la entidad acumulaba un déficit de más de G. 1 billón (US$ 120 millones), que equivale a un 32% de diferencia entre ingresos aportados por los activos y los egresos a favor de jubilados. El informe a diciembre sobre el cierre del año no se dio a conocer aún.

En el “Informe de las Finanzas Públicas de la República del Paraguay”, que acompañó el proyecto de presupuesto 2022 presentado al Congreso, Hacienda advirtió a los parlamentarios sobre el déficit de la caja y sobre las perforaciones que sufrió la ley tras la última reforma realizada en 2003.

Entre otros, indica que en los últimos cinco años el Tesoro Público ya inyectó US$ 671 millones de la recaudación de impuestos para cubrir el déficit del sector militares y policías, para el año pasado se estimaba que el saldo rojo llegaría a US$ 184 millones y para 2029 alcanzaría los US$ 3.535 millones, por lo que urgía la necesidad de implementar unas reformas para hacerlo sostenible en el tiempo.