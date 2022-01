Falta de agua agobia a pobladores de varios distritos de Paraguarí

En Caapucú la situación agobia a ganaderos de las diferentes compañías, porque con la larga sequía se secaron los aljibes y arroyos de la zona, por lo que las autoridades locales gestionaron ante la SEN asistencia con camiones cisternas, de tal forma a acercar agua a las comunidades rurales, explicó la titular de la Junta de Saneamiento local, María Espínola.

En octubre pasado, unos días antes de las elecciones, el diputado Martín Samaniego acompañado de funcionarios de Yacyretá y el intendente actual, Gustavo Penayo (ANR), habían anunciado que para diciembre pasado, ya se tendría la licitación del proyecto de Yacyretá, para la captación del agua del río Tebicuary. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna novedad al respecto.

Sobre el particular consultamos a la titular de la Junta de Saneamiento, quien manifestó que averiguaron y les dijeron en Yacyretá que están en proceso de licitación y también están viendo otro proyecto que tienen para su aprobación en el Parlamento.

Por otra parte, en el municipio de Acahay, unas 65 familias de la compañía Cerro Corá, de este distrito, que se dedican a la producción de hierbas medicinales hace más de dos años que vienen gestionando ante las diferentes instituciones, la perforación de pozo artesiano. Tienen un proyecto con el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), que debió salir ya el año pasado, pero hasta el momento solo promesas reciben, manifestó Emigdio Alfonso, el presidente de la Junta de Saneamiento local.

Lea más: Piden ayuda a Mario Abdo Benírez para Caapucú que necesita agua

Lea más: Pobladores preocupados por falta de agua piden perforación de pozo en Acahay

En Sapucái, los pobladores que están en zona alta ya no reciben agua, anteriormente los bomberos les llevaba agua, pero ahora como tampoco tienen de donde alzar el vital líquido, suspendieron dicho servicio, informó el bombero Adolfo Martínez.

En esta comunidad, ante la falta de agua los lugareños compran a G. 50.000, 200 litros de agua, y hay camiones que entran y venden para los que tienen forma de pagar. Se tiene un pozo artesiano construido en la capilla San Francisco de la compañía Yvyraty, pero para realizar la extensión tiene que pasar por una propiedad privada y el propietario se opone, con eso se podrá solucionar en parte la falta de agua en la zona de Arroyo Porä y parte del casco urbano.

En Paraguarí, los pobladores de Costa Primera, también se quejan de la falta de agua,y hasta el momento no tienen forma de abastecerse los que tienen posibilidades compran y los que no se rebuscan y es lamentable que estos problemas no les interese a las autoridades locales y departamentales, manifestó Lidia González, pobladora del lugar.

En Carapeguá también la zona alta parte del barrio San Vicente y el barrio Virgen de Fátima son los más afectados con la falta de agua potable. Falta que los usuarios racionalicen el agua para que pueda llegar a todos, pero hay inconsciencia de la gente, se pasan cargando piscina ya esto se suma que los antiguos caños de distribución de agua necesita ser cambiados y eso va a demandar importante inversión, explicó el tesorero de la Junta de Saneamiento local Reinaldo Caballero.