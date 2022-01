Debilitan liderazgo de Cuevas a quien tratan de traidor en Paraguarí

Durante la plenaria realizada en este municipio el diputado Arnaldo Samaniego dijo que “siempre nos enseñaron nuestros padres que el Partido Colorado difícil que salga del gobierno, porque el Partido Colorado es el que interpreta el sentir de los paraguayos y el auténtico colorado y dirigente, es servidor de su comunidad, es una persona de palabra que no traiciona, es en alusión al diputado Miguel Cuevas.

“Y nosotros creemos y entendemos que aquí se encuentra un equipo leal y de palabra que entiende que con los amigos se construye desde el partido y a los amigos no se les traiciona”, dijo Samaniego.

En la ocasión se presentó al intendente local Luciano Cañete (Añeteté) como Jefe de Campaña de Samaniego. Cañete esta semana descabalgó de sus intenciones de ser candidato a gobernador por Paraguarí, luego de ver que Tomás Ever Rivas (ex líder de HC), presentó a su esposa, la intendenta María Del Carmen, como candidata a gobernadora por Añeteté, y el diputado Cuevas, sugirió definir al candidato a través de una encuesta amañada, según denunciaron Samaniego y Cañete.

Por ese mismo motivo, también el diputado Samaniego, actual precandidato a la Gobernación de Paraguarí, prohibió a Cuevas que su nombre sea incluido en una encuesta y persiste en su idea de ser el próximo gobernador. Asegura que tiene el respaldo de tres intendentes de los cincos que son de Añeteté, su esposa Patricia Corvalán de Quyquyhó, Gustavo Penayo de Caapucú y Luciano Cañete de (Carapeguá), les acompaña también cuatro concejales departamentales del movimiento y la mayoría son personas jóvenes que no les gusta que se les imponga lo que tienen que hacer, aseguró Samaniego.

El otro candidato que aspiraba ser candidato a gobernador Alberto Candia de Carapeguá. También retiró su candidatura y está más cerca de Samaniego que de Cuevas. Esta fricción está poniendo en riego las pretensiones de Cuevas que ahora se deberá enfrentar por el cargo con el actual gobernador Juan Carlos Baruja (cartista) y Arnaldo Samaniego que va comenzar a trabajar en la zona.

El candidato Samaniego dijo que en las elecciones anteriores perdieron la intendencia en lugar donde no tenía que haber perdido la ANR por seguir instrucciones de otras personas y hoy “ya no voy a callarme, no voy a ser cómplice de eso, voy a salir a la luchar a lado de cada uno de los correligionarios y a recorrer a visitar porque de paso veo también la necesidad de cada barrio, de cada comunidad de cada compañía”.

Dijo que la candidata de Cuevas, en 15 años solo hay quejas en su distrito. “Si tu pueblo se quiere partir en tres, es porque algo no está funcionando”, dijo. Este es el caso de la colonia César Barrientos que tiene dos pedidos de disertación, porque el camino terraplenado nunca atendió. Aseguró que está gestionando como diputado para que dicho sector sea beneficiado con la pavimentación asfáltica que le va sacar del aislamiento.

Insta a no tener miedo a las amenazas

El diputado Samaniego dijo que la gente ya está harta de las imposiciones y hoy muchos van a ser importantes, llamados y amenazados. Sugirió a todos los funcionarios públicos contratados no se preocupen “porque aquí van a tener siempre un amigo, que no va retroceder un milímetro menos contra esa gente” en alusión a Cuevas.

Agregó que van a surgir muchas especulaciones a partir de ahora van a tirar mucha intriga a cada uno de los dirigentes, van a querer desalentarles, “pero a mi no me conocen porque tomo una decisión voy de frente y con mucho orgullo les digo que de 14 elecciones que he tenido en Quyquyhó, no hemos tenido ninguna derrota y siempre hemos salidos victoriosos”.

Esto dijo atendiendo a que Cuevas en las internas partidarias había perdido su hermano el ex intendente Cirilo Cuevas. Viene de perder en su distrito y ahora pelea para que su hijo Enzo Cuevas sea diputado y el candidato a senador.

De este encuentro republicano participaron dirigentes de diferentes comunidades como la ex intendenta Lorena Burgos de Paraguarí, el excandidato a intendente de Quiindy y exdefensor de Miguel Cuevas, Marcos Estigarribia, concejales departamentales Juancito Servín, Luz Cañete.