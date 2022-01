Mario Abdo desafía posibilidad de juicio político: “A lo mejor va a venir otro y no importa”

El jueves por la noche, en un acto político de Hugo Velázquez en Capiatá, el mandatario volvió a su discurso anticartista diciendo que lo pueden cuestionar pero que pedirá a los que lo hacen que le respondan “por qué no hicieron antes puentes, hospitales generación de potencia de energía, etc.”.

“Ya que critican, vamos a comparar en homenaje a la verdad. No tengamos miedo, la verdad está de nuestro lado, va a haber mucha manipulación”, expresó Mario Abdo Benítez.

Desafiante, recordó que ya pasó por dos juicios políticos y dijo que está preparado para otro, pues es consciente de que tiene muchos detractores. “A lo mejor va a venir otro y no importa, vamos a seguir haciendo números récord en homenaje al gran glorioso Partido Colorado”, sostuvo.

Lea más: ¿Mario Abdo vuelve al discurso anticartista?: “Le ganamos al poder del dinero y la mentira”

Admite errores

Aclaró que como Presidente no niega sus errores, reconoció que cometió muchos y dijo que pide perdón a la gente. “Somos humanos, pero he dejado cada sacrificio para honrar esa confianza y me quedé callado aguantando todo tipo de improperios durante mucho tiempo en homenaje a construir una nación reconciliada, porque tengo que ser el ejemplo”, enfatizó.

Advirtió que lo pueden pegar pero no lo doblegarán y que ya le ganó “a la maldad, a la mentira. Vamos a enfrentar con trabajo y verdad y que el pueblo juzgue”, propuso.

En otro momento, destacó su gestión, pues dijo que es “un Presidente que no se mete con la Justicia, no persigue adversarios y respeta la libertad de prensa”.

Autobombo sobre obras

En cuanto a las obras realizadas, destacó -como ya es costumbre- la lucha contra el crimen organizado, señalando que su gobierno avanzó en esta área “10 veces más que cualquier otro gobierno en la era democrática”.

“Generamos la mayor generación de potencia de energía después de las dos grandes hidroeléctricas: el brazo Añacuá. Adjudicamos en US$ 370 millones, la mitad de la estimación de costos de la obra”, continuó citando Abdo,.

Recordó que anteriormente no se podía retirar la potencia que nos corresponde de Yacyretá ni de Itaipú y que ahora, mediante la construcción de la barra de conexión de 500 kV de Yacyretá y la línea Paraguay 1, “podemos retirar por primera vez el 100% de lo que nos corresponde”.

Posteriormente, citó la construcción de la subestación de Yguazú y el tendido eléctrico doble terna, “que permitirá traer la margen derecha de Itaipú a la subestación de Yguazú. Cuando culminen esas obras a finales de 2022 recién vamos a poder retirar la energía de Itaipú por primera vez en la historia”, resaltó.

Mencionó también la construcción del primer puente que unirá Asunción con el Chaco y la defensa costera de Pilar.