Oficializan en Central apoyo a la candidatura de Velázquez por la Presidencia

En este acto del Partido Colorado, el senador Derlis Osorio oficializó su respaldo a la precandidatura del vicepresidente de la República Hugo Velázquez. Con la confirmación de Osorio, Velázquez se asegura un respaldo clave en el departamento Central ya que el dirigente capiateño cuenta con un importante caudal electoral.

Lea más: Hugo Velázquez “ficha” al senador Derlis Osorio

En este acto, realizado en el club 2 de Febrero la ciudad de Capiatá, participaron altas autoridades del gobierno y de la Asociación Nacional Republicana (ANR), entre ellos el presidente del República, Mario Abdo Benítez.

Asimismo, marcaron presencia el expresidentey actual director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos y los senadores Derlis Osorio, Óscar Cachito Salomón, Lilian Samaniego, Blanca Ovelar, Arnaldo Franco, Carlos Núñez Salinas, Jazmín Narváez, entre otros.

En parte de acto, el senador Osorio expresó que apoya a al vicepresidente Velázquez porque su candidatura, a diferencia del “otro movimiento”, no está en política para defender intereses de un conglomerado económico, refiriéndose a Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes.

Abdo participa de acto partidario de Velázquez, por primera vez

CAPIATÁ. (Lucía González, corresponsal) Durante el acto partidario marcado por una gran cantidad de asistencia, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, demostró su apoyo al proyecto de la precandidatura a la presidencia de Hugo Velázquez. Abdo, dijo que seguirán trabajando, y expresó: “a mi me pueden pegar, pero no me van a doblegar”, durante el encuentro político.

Con la presencia de Mario Abdo, se confirma el apoyo al proyecto, Hugo Velázquez como futuro candidato a la Presidencia de la República, y a su vez se descartan los rumores instalados por el cartismo, que decían que Añetete buscaba otra figura, como el de Luis Alberto Castiglioni.

El primer mandatario fue contundente en sus declaraciones y muestra de apoyo a Velázquez. En ese sentido dijo que, “siempre va a haber un 13 de enero, y siempre va a triunfar la auténtica bandera de Bernardino Caballero. Hoy se inicia la gran cruzada. Vamos a seguir trabajando para honrar al partido colorado. Hoy 13 de enero inicia esa gran marcha para darle esa oportunidad al compañero, Hugo Velázquez, la oportunidad de conducir la Nación paraguaya”.

Mario Abdo dijo que Paraguay vive en democracia, y que el Presidente no se mete con la justicia, que no persigue a adversarios políticos, y la libertad de prensa. “Siempre habrá un 13 de enero para defender la libertad, la democracia, y derrotar a los opresores”, culminó su discurso, refiriéndose a la llegada de Stroessner al poder, con el derrocamiento del gobierno del Gral. Higinio Morínigo.

Lea más: ¿Por qué los colorados dicen que “siempre habrá un 13 de enero”?

Anunciarán nuevo movimiento el lunes

El lunes 17 de enero se anunciará el nombre del movimiento oficialista que tendrá como columna vertebral a Colorado Añetete. Según manifestó Velázquez, el nuevo movimiento aglutinará a varios sectores que apoyan su candidatura.