¿Mario Abdo vuelve al discurso anticartista?: “Le ganamos al poder del dinero y la mentira”

Luego del abrazo republicano y el pacto de “Concordia”, mediante el cual se unieron cartistas con abdistas, ayer Mario Abdo Benítez volvió a su discurso iniciado durante su campaña presidencial años atrás. Se jactó de todas las obras de su gobierno, en estos más de tres años y, una vez más, aseguró que superaron a las de muchos presidentes anteriores.

“Cuando vengan a criticar quienes critican, ustedes pueden pedir también a ellos su rendición de cuentas, porque yo escucho cuestionamientos a la gestión, y si Marito no hizo nada en tres años y medio, tienen que tener vergüenza los que nos cuestionan, por lo que no hicieron en 5 años. Porque en tres años hicimos mucho más y eso es verificable y auditable en cada República del Paraguay, y con pandemia”, resaltó en un momento dado.

Así también, hizo alusión al cartismo, sin mencionarlo directamente. Dijo que en su momento, en las elecciones pasadas, ya le ganaron “al poder del dinero, a la mentira, a la manipulación de la verdad, ya le ganamos a los traumas. Nos vamos a enfrentar con personas que tienen traumas, que tienen complejos, que no saben ni qué son y vamos a salir a enfrentar con la única herramienta que sabemos: el trabajo y la verdad, y que el pueblo juzgue”.

Luego de enlistar todas las obras en materia de energía eléctrica, puentes, salud y otros aspectos, Mario Abdo nuevamente consultó a sus opositores qué fue lo que hicieron cuando ellos estaban al frente. “¿Que hicieron los que tanto nos critican cuando estaban en el gobierno?”, cuestionó.

“Sin denuncias”

A pesar de que durante toda esta pandemia saltaron numerosas denuncias en contra de la administración de los fondos de emergencia, Abdo se jactó de que todo lo hecho es auditable y hasta dijo que no existe ningún solo cuestionamiento.

“¿Fue suficiente? No. Pero con US$ 1.600 millones de endeudamiento que tanto criticaron -y no hay un solo cuestionamiento a la utilización- construimos una página digital donde cada paraguayo puede entrar a revisar en qué se gastó cada guaraní. No hay ninguna denuncia de la utilización”, aseguró tajantemente, olvidando los sonados casos como el del agua tónica de Petropar, mencionando solo un ejemplo.

Entre otros puntos, destacó que en plena pandemia se incorporaron 11.000 trabajadores de blanco y se aumentó la cantidad de camas de terapia intensiva, además de la construcción de 31 pabellones nuevos. Aseguró que el cierre determinado a tiempo, la cuarentena total, permitió que se salvaran miles de vidas y que el país pueda prepararse en ese tiempo, con todas las acciones mencionadas, para enfrentar su primera ola de COVID.

Apoyando la candidatura a la presidencia de Hugo Velázquez, dijo que van a rendir cuentas recorriendo al país, conversando con el pueblo que les da el voto de confianza.

Consideró que hoy ya no puede hablar solo con discursos, sino que deben tener argumentos “construidos desde la verdad, que es auditable y verificable”. Aseguró que conocen las brechas y deudas históricas que hay en cada rincón del país y con qué se pueden comprometer.

“Y yo no tengo excusas, yo llegué a la presidencia y soy Presidente. Y muchos pueden cuestionar, criticar, muchos pueden juzgar, y nosotros estamos dispuestos a rendir cuentas con quienes nos comprometimos, con quienes son nuestros únicos patrones, que son el pueblo y la conciencia” , consideró.

El mandatario reiteró que su “verdad” está construida con números auditables y que están relativamente satisfechos. “Todos queremos hacer más día a día (...) Cometemos errores, todos cometemos errores y los vamos a seguir cometiendo, somos seres humanos, pero ¿hicimos mucho, hicimos poco? Eso el pueblo lo decidirá”, consideró

Finalmente, dijo que en el futuro, “cuando haya justicia y estemos alejados de pasiones momentáneas e itinerarios políticos, se va a hacer una justa valoración de lo que hizo el pueblo paraguayo en este momento difícil”.