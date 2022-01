Denuncia a concejala por supuesta persecución política y edil lo niega

Carmen Benítez Torres fue nombrada en el 2018, y trabajó durante 3 años y 11 meses. Ella relata que su despido tiene un trasfondo político porque en la época de la elecciones, ella apoyó la candidatura a concejala de la colorada Beatriz Arrúa que era la directora del área de Cultura, de donde Benítez formaba parte.

Cree que su pecado fue trabajar en esa postulación y era pro Echeverría (actual intendente luqueño). Citó el nombre de Diego Romero, concejal que fue reelecto y que tiene una enemistad con el jefe comunal y como ella estuvo cerca de su campaña por ser del equipo de Arrúa, podría ser el origen de todo. Sostuvo que al concejala Belén Maldonado tiene diferencias con Romero.

Sobre Maldonado, mencionó que la actual directora de Cultura, Adriana Cantero fue jefa de campaña de la concejala y que es comadre de la edil, pues es madrina del hijo de Cantero, según Benítez. Señaló que no es idónea para el cargo, pues es licenciada en comercio exterior.

Benítez comentó que a los 15 días que asumió Maldonado ya se le notificó que la iban a trasladar a limpieza, siendo ella nombrada y licenciada en Ciencias de la Educación. Dijo que Cantero tenía delirio de persecución y que a ella y sus compañeros no les daban funciones.

Detalló algunas fechas como la del 16 de diciembre del año pasado, cuando la llaman de Recursos Humanos. Benítez explicó que Alfredo Sánchez de RR.HH. le tiró la pelota al director de gabinete de apellido Pedrozo. En ese momento dejaron sin efecto esa resolución, según Benítez y le pidieron que salga de vacaciones.

En medio de esta incertidumbre, la denunciante igual iba a cumplir horario de 07:00 a 13:00 y que durante varias semanas presentaba notas donde exigía que se le reasigne una función y que le permitan marcar su entrada más la salida.

Alega que nunca le hicieron caso, hasta que el 10 de enero último, se pidió a todos los funcionarios a que no marquen biométricamente y que se acerquen a Recursos Humanos. Le preguntaron si habló con su concejal. “Yo no tengo cupo”, afirmó. En ese momento le dicen que fue desvinculada. Le enviaron una resolución sin notificación y sin sumario previo. Benítez decidió no agarrar el documento. Expresó que su desvinculación, tiene fecha 11 de diciembre, y la resolución, fue ya del 10 diciembre.

Ella cree que la concejala pidió que le saquen su rubro y acusa a Cantero de ser del títere de Maldonado. Como medida de reacción, Benítez presentó una nota de pedido de reposición en el cargo cuya respuesta tiene un plazo de 10 días. Si no tiene respuesta optaría por judicializar en el Juzgado de Faltas en Asunción.

Supone que por no ser cupo político de nadie le hacen esto, teniendo hijos que mantener con su trabajo. Siente que no tiene quien la defienda, pero no pierde las esperanzas de ser repuesta en el puesto.

Concejala Maldonado niega denuncia en su contra

ABC también conversó vía mensajes de WhatsApp con Belén Maldonado quien dijo que está fuera del país. Dijo enfáticamente que no tenía conocimiento de su desvinculación y que no tiene la potestad de desvincular a nadie. Negó categóricamente que tenga que ver con una persecución política en el caso de Benítez.

Por su parte, ABC intentó tener la versión de Cantero y por mensajes se limitó a decir que no tenía nada que ver con la desvinculación de la afectada.

