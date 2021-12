“Mirá, no te prestes a esto; es una persecución”, le dijeron a Orué para evitar denuncia contra Hugo Javier

Luego del escandaloso blanqueo en Cámara de Diputados tras las innumerables denuncias de irregularidades contra el gobernador Hugo Javier, el viceministro de Tributación reconoció en contacto con ABC AM 730 que siempre hay autoridades que quieren presionar, pero que -como él se maneja en el marco de la objetividad- no lograron su cometido.

Viceministro no tiene miedo y hace lo correcto, asegura

Dando a entender que lo ocurrido ayer en Diputados es solo una victoria política, él (apuntando al gobernador) continúa siendo procesado penalmente. No quiso meterse en un área que desconoce, como es la de los acuerdos para tratar temas como el de la intervención, pero aclaró que él respeta la independencia de poderes.

“Estos diputados tienen que rendir cuentas a la ciudadanía”, dijo. Tienen que explicar por qué hicieron lo que hicieron, sostuvo. Ayer, unas horas antes ya estaban “cocinando” el salvataje al cartista Hugo Javier González.

No fue invitado por la comisión de intervención

Siendo su ente uno de los que revelaron los hechos de corrupción, Orué confirmó que los miembros de la comisión especial que investigó la gestión del cartista no lo convocaron para aportar detalles o documentación.

La SET había recibido una denuncia y en base a eso comenzó a detectar anomalías. “Tributación nunca denunció obras fantasma; sí utilización de facturas apócrifas”, agregó. Dentro de la tranquilidad en la que se sitúa, seguirá colaborando con la justicia por los hechos punibles que fue imputado Hugo Javier González.

Negó que Abdo no lo respalde

Al ser consultado sobre su cargo y la confianza del presidente de la República, cuyo movimiento apoyó que Central no se intervenga, Orué indicó que conversa regularmente con Abdo y que este le pidió que haga denuncias pero siempre con elementos. No siente que no tenga el respaldo del Poder Ejecutivo, resaltó.

Haciendo una especie de defensa al primer mandatario, el viceministro hizo hincapié en que el Presidente no hace un mandato imperativo al legislativo. “Siempre respetó eso; algunos miran como una debilidad y otros como democrático”, recalcó.

“Ante presiones, depende de cada persona cómo va a actuar”, afirmó el titular de la SET.

“Siempre hubo presión; las autoridades estamos expuestas, y depende de cada persona”, manifestó

Le dijeron que analice la persecución política de sectores interesados de partidos de la oposición. Orué se reafirmó en que nunca habló con los concejales departamentales y expresó que ni siquiera sabe sus nombres.

“Yo hago mi trabajo objetivo. Ellos saben de mi objetividad. Los que me llamaron tienen cargos y son políticos en general”, dijo. No quiso especificar si son o no parlamentarios y acotó que, para él, no es prudente dar nombres.

“Si fuera tráfico de influencias (...) es si consiguen lo que quieren. Si me llamaban o condicionaban, es otra cuestión, no recibe coacción”, remarcó.

El ex animador cachaquero conocido como el “locutor número 2″ está imputado junto con otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. De momento, consiguió una libertad ambulatoria, pero se pasa “chicaneando” su proceso.

