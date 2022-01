Frigorífico no dejó al MTESS verificar denuncia de empleados

La denuncia señala que la empresa no cumple con la seguridad ocupacional, que implica equipos de protección para realizar sus tareas, entre otras lesiones de sus derechos. Dijeron que el frigorífico no realiza como corresponde el aporte al Instituto de Previsión Social (IPS), pese a descontar el importe del 9% a sus trabajadores, y por tanto no pueden realizar consultas médicas.

La ministra de Trabajo, así como el vice de esta cartera, Luis Orué, llegaron para firmar la orden de fiscalización y así se realicen las tareas de verificar los hechos denunciados por los trabajadores. Sin embargo, los responsables del local no permitieron la entrada por lo que el Ministerio de Trabajo recurrirá al Poder Judicial para conseguir la autorización de ingreso, refiere el comunicado del MTESS.

“No tuvimos autorización para entrar a la empresa y ahora vamos a gestionar la autorización del Poder Judicial para poder corroborar esas denuncias que esta mañana presentaron más de 80 trabajadores. Tienen que ver con seguridad ocupacional, un poco alarmante, además de otras cuestiones que podemos corroborar ya con los fiscalizadores”, informó la ministra.

Como antecedente, las autoridades de control dijeron que generalmente no se tienen problemas con las empresas para las fiscalizaciones.

El propósito es corroborar la veracidad o no de la denuncia y recomendar las medidas correctivas en forma inmediata, independientemente de un posterior sumario administrativo y eventualmente la sanción correspondiente, indica el reporte de los intervinientes.

