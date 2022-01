Harán autopsia al cuerpo de la nena fallecida en el hospital de Limpio

Practicarán una autopsia al cuerpo de una nena de seis años, quien falleció ayer en el Hospital Regional de Limpio, al que su madre la llevó para ser atendida.

La doctora Cinthia Cardozo, directora del centro asistencial, señaló que la verificación del cuerpo se hará para determinar las causas de su muerte, debido a que sus padres alegaron que hubo negligencia médica.

A pedido del médico de guardia que atendió a la menor, se convocó a la Fiscalía y a Criminalística, quienes trasladaron el cuerpo a la Morgue Judicial, según precisó.

Al respecto, Cardozo relató que la menor fue llevada hasta el hospital por sus progenitores, pero llegó ya sin signos de vida y que como esta no era tratada en dicho nosocomio, no tuvieron forma de tener mayores datos sobre lo que ocasionó su deceso. “El médico no le puede dar un informe definitivo sin una autopsia porque ella no estaba siguiendo su tratamiento en el hospital”, dijo a la 1020 AM.

Según manifestó, la niña ingresó directo a reanimación donde los médicos colectaron un líquido espumoso, sanguinolento, que despedía por la boca y vías aéreas. Este procedimiento se dio en presencia de los padres, a quienes hicieron ingresar al consultorio donde estaba la menor.

Igualmente, la doctora indicó que conforme al relato de personas allegadas a la nena, esta tenía ya dos días con malestares y sus padres no la llevaron a un centro asistencial, sino que la hicieron consultar con un médico ñana, e indicaron que tenía “py’a ruru”.

Padres agredieron a los médicos

Otro dato importante sobre el caso de la menor fallecida es que al enterarse de su muerte sus padres atropellaron el consultorio de guardia del hospital y golpearon a uno de los médicos.

Debido a esto y a que la menor llegó ya sin signos vitales al hospital, se solicitó la intervención de la Fiscalía. “En este caso el médico ya no puede dar el certificado de muerte, porque llegó sin vida”, acotó.