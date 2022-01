Denuncia que fue maltratado y posteriormente obligado a aceptar su despido

Los hechos acontecieron a finales del mes de diciembre, y según el Abog. Oscar Gómez Santacruz, asesor legal de la empresa Copetrol, el joven Ariel Espinoza Jara fue despedido el 12 de enero de este año por faltar a los artículos 65, y 81 deberes del trabajador, dictados en el Código Laboral. Argumentó que fue “por negarse a trasladarse de sección para calmar las aguas”, mientras duraba el proceso de sumario que abrió la empresa para investigar lo sucedido.

Según cuenta Ariel Espinoza Jara, se desempeñaba como auxiliar de Tesorería en el área de lubricantes Petronas de la empresa Copetrol S.A., explica que todo empezó porque reclamó su disconformidad acerca de la distribución de los alimentos que los funcionarios iban a consumir.

Ariel dijo que fue designada la encargada de la limpieza de la empresa, Miriam Aquino, para la distribución de las viandas, y que en muchas ocasiones ocurría que otra persona recibía el alimento ajeno, situación que lo motivó a sugerir a su compañera de trabajo a tener en cuenta la correcta distribución de las viandas.

Aparentemente, el hecho molestó a la encargada de limpieza, y contó lo ocurrido a su superior. La situación llegó a los oídos del Ing. Juan Denis Caballero, quien se desempeña como Gerente del Área Comercial, quien era el superior inmediato de Ariel Espinoza Jara. Caballero, según se puede apreciar en las imágenes, agredió física y verbalmente a Ariel, por la situación acontecida.

“Yo pasé por alto lo que ocurrió con la encargada de limpieza, porque consideré que era una situación que no ameritaba mucha importancia. Entonces llega hasta mi lugar el Ing. Juan Denis Caballero a agredirme física y verbalmente, me dice que, qué me creo yo para maltratar a una mujer. Y yo le pedí que me diera espacio para explicarle como ocurrió la situación, pero él no me escuchó. La chica agrandó la situación, y yo salí perjudicado”, relató Ariel Espinoza.

El altercado con el Gerente del Área Comercial, Ing. Juan Denis Caballero, fue grabado por algunos funcionarios de la empresa. Con relación a la situación jurídica, Ariel contó que se negó a firmar el despido, y hasta la fecha no retiró su dinero, porque espera una indemnización por parte de la empresa por el mal momento que le hicieron pasar. Dijo que cualquier situación la comenta con su abogado, y que solo pide justicia ante el maltrato que pasó, que incluso lo llevó a consultar con psicólogos.

En comunicación con el área de asesoría jurídica de la empresa Copetrol, el Abg. Oscar Gómez Santacruz, dijo que se abrió un sumario, y que están investigando lo acontecido. Gómez, realizó una petición puntual, de no conceptuar a la marca Copetrol como “una empresa maltratadora por situaciones particulares y aisladas” ocurridas dentro del recinto de la empresa.

“Nosotros no somos una empresa maltratadora. Abrimos un sumario para esclarecer lo ocurrido. Nosotros le despedimos de forma injustificada al Sr. Ariel Espinoza, porque el faltó a los arts. 65 y 81 de los deberes del Trabajador, dictados en el Código Laboral. Le invitamos a que firmara el despido, le preparamos su cheque, pero no quiso”, explicó.