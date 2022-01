MIC: no existe garantía de reducción de precio de combustibles con exoneración de impuesto

El sector privado anunció que ante la suba del crudo del petróleo, además de otros factores económicos vinculados, es inminente una nueva suba del precio de los combustibles. Si bien aún no definieron cuánto sería el incremento, se maneja que rondaría entre G. 600 y G. 700 por litro.

El analista económico Stan Canova planteó a ABC que el precio de los combustibles incluso puede bajar hasta G. 3.000 por litro si el Gobierno exonera el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que tributa este sector ante la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

El viceministro de Industria y Comercio, Pedro Mancuello, indicó esta mañana que junto al equipo económico y Petropar siguen analizando alternativas para mitigar el reajuste del precio de los combustibles, entre ellas exonerar el Impuesto Selectivo al Consumo al sector privado.

No obstante, indicó que no existe garantía de que el sector privado mantendrá los precios con una eventual exoneración del ISC. “Lo que se estuvo discutiendo es que tenemos que encontrar la manera de minimizar esa situación y una alternativa es la de ver el ISC, pero ahí corremos el riesgo de que suba nomás, si sigue subiendo, y también al ser un mercado libre, no tenemos garantía de que el Estado renuncia a recibir un impuesto importante y el sector privado siga cobrando lo mismo; entonces, no se traslada la reducción al consumidor”, declaró.

Otras alternativas

Mancuello mencionó que otra de las alternativas que están analizando es evitar la suba del precio de solo algunos combustibles que son más “sensibles” en cuanto a su uso social, como el diésel que utiliza el transporte público y los camioneros.

“Se está viendo en forma selectiva; es decir, no podemos contener la suba de todos los combustibles, veamos cómo minimizar el impacto de los combustibles más sensibles, como el diésel para el transporte público, el de transportes de fletes y cargas”, refirió.

En cuanto a las naftas, indicó que una forma de mitigar la suba del precio es aplicar a este combustible una mezcla en mayor porcentaje con etanol de producción nacional, que -según indicó- no sufre los impactos económicos del plano internacional.

Igualmente, el viceministro del MIC refirió que en febrero ya se conocería si habrá un plan de mitigación por parte del Gobierno, pues remarcó que desde el sector privado ya vienen presionando para hallar una definición o, en todo caso, aplicar el reajuste de los precios.