Velázquez dice que Horacio Cartes no puede justificar su dinero

Ellos (Honor Colorado) no quieren a la gente, quieren llegar al poder para mantener sus privilegios. Ellos no pueden sacar su plata ni en Foz de Yguazú (Brasil). Ellos necesitan manejar todo el Estado porque no pueden justificar lo que tienen. Son tan débiles de convicciones que solo dinero pueden ofrecer. No podemos permitir que una persona (Horacio Cartes), que ya no puede llegar a la presidencia, tenga un encargado de despacho (Santiago Peña) una persona que no tiene convicción, colgado del saco. (Ellos) buscan para mantener su privilegio económico”, manifestó Hugo Velázquez.

Las expresiones del vicepresidente de la República y presidenciable de Fuerza Republicana, fueron vertidas en la localidad de Juan León Mallorquín, Alto Paraná, donde se reunió con la dirigencia de base, en el marco de una gira departamental. En otro momento de su discurso, Velázquez dijo que “no tiene patrón” y aseguró que no forma parte de un grupo económico. Señaló que nadie le bajará la línea.

Se tiró contra gerentes

En referencia a Horacio Cartes y su gerentes, el vicepresidente Velázquez dijo que el exmandatario representa “un modelo que ya conocemos” el cual “es seguir utilizando la estructura del Estado para seguir ganando dinero, muchas veces de dudoso origen” y utilizarle a las instituciones republicanas, porque para eso necesitan el poder”.

“¿Qué hicieron? Metieron a todos sus gerentes en las instituciones del Estado. Llenaron de gerentes de sus empresas y ¿qué pasó cuándo dejaron el Gobierno? Sacaron información importante del Estado y fundó la cementera Cecon, haciendo competencia a la INC. Ellos saben información del sector combustible (Enex) que ahora está haciendo competencia a Petropar”, cuestionó el segundo del Ejecutivo, aludiendo a las empresas del Grupo Cartes.