Atentado en San Bernardino: se espera pedido de Bolivia para que herido siga en prisión

“Todavía no recibimos ninguna orden de captura por ninguna de las vías diplomáticas ni de urgencia, tampoco por Interpol, pero estamos trabajando con eso. Todavía no envió nada Bolivia (…) Es responsabilidad exclusiva de Bolivia. Ellos están alertados de manera informal, a través de Interpol y de Fiscalía. Hay un caso, pero no tenemos elemento formal, jurídicamente válido (para la detención por más de 24 horas)”, dijo Doldán este martes sobre Marcelo Eladio Monteggia Díaz, uno de los cinco heridos el domingo pasado en el anfiteatro José Asunción Flores.

Marcelo Monteggia tiene antecedentes y posibles vínculos con un homicidio perpetrado el 12 de febrero de 2012 en donde murió un brasileño de nombre Daniel Alcides Maidana (37).

Doldán precisó en conversación con ABC Cardinal que espera esa orden “lo antes posible” para que pueda seguir detenido en nuestro país. Cabe recordar que Monteggia fue derivado primeramente al Sanatorio Migone, posteriormente al Hospital de Trauma –donde se le dio el alta médica– y luego a la Agrupación Especializada.

“Estamos intercambiando información desde el momento en que tomamos conocimiento de todas las personas que están vinculadas a esto, no solo con respecto a él, en las redes informales que tenemos en Asuntos Internacionales ya hemos pasado información a los países, principalmente limítrofes. Estamos trabajando con Bolivia”, añadió el agente del Ministerio Público.

En la causa por homicidio abierta en el vecino país fueron imputados por asociación delictuosa y asesinato el brasileño Gabriel Sato da Silva, los paraguayos Afranio Pinazo Garcete, Carlos René Escobar Valenzuela y Marcelo Eladio Monteggia Díaz, además de los bolivianos Magnoni Nora Álvarez Vargas, Javier Álvarez Herrera y Alberto Cibelo Medina.

Según un edicto publicado por el Tribunal de Sentencia Noveno en Materia Penal de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el grupo que integraba Monteggia había interceptado al brasileño con un motorizado tipo vagoneta blanco y, tras una breve conversación con la víctima, uno de los sujetos desenfundó un arma con la que disparó en reiteradas oportunidades contra Maidana. El objetivo era el robo de US$ 100.000.

Ayer por la mañana, durante los procedimientos realizados en prosecución del atentado, la fiscala Alicia Sapriza y policías del Departamento contra el Crimen Organizado hallaron en San Bernardino una camioneta Toyota Hilux blanca, que era utilizada por Marcelo Monteggia y que estaba aún a nombre de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD), que se desligó del caso y explicó que vendieron ya años atrás el rodado a una playa de vehículos.