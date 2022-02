Productores y fleteros se movilizan en contra de la suba del precio del gasoil

El argumento de los productores respecto a la medida de fuerza tiene que ver principalmente sobre la constante suba del precio del carburante (gasoil) que utilizan en sus respectivos vehículos para transportar los productos agrícolas y derivados a los mercados, y señalaron que con el aumento del precio del combustible oficializado en estos días por parte de los emblemas privados ya no podrán cumplir con sus compromisos.

Al respecto, uno de los productores de banana y fletero del distrito de Guayaybí, Oscar Aguilera, mencionó que ya es imposible seguir trabajando en estas condiciones cuando no se tiene consideración de uno de los sectores más importantes del país que diariamente se esfuerza para producir alimentos en el campo.

Aseveró que el cien por ciento de los agricultores de esta parte de San Pedro depende del costo del flete debido a que el medio más rápido es el transporte terrestre para que sus productos puedan ser trasladados a los centros de acopios, ya sea dentro del departamento o a la capital del país, además criticó a las autoridades del Gobierno nacional por la poca acción en favor de los trabajadores.

No descartan cierres

En otro momento, el labriego refirió que no se descarta que con el correr de las horas puedan realizar cierre intermitente de las rutas Py03 y Py08 si es que las autoridades no toman algún tipo de determinación favorable sobre el caso, e insistió en que los productores campesinos ya no saben qué hacer ante esta situación que está acogotando a los agricultores y a todos los que se involucran en la actividad agrícola, subrayó.

“Por el momento estamos reunidos unos 80 agricultores y fleteros de la zona, pero esta cantidad va a ir aumentando en las próximas horas dependiendo del resultado de la conversación con los representantes del Gobierno nacional con quienes tenemos el objetivo de mantener un diálogo para ver si qué solución podemos encontrar a este grave problema que estamos atravesando”, mencionó.