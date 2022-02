Operativo Sucesión: siete allanamientos en Paraguay y 39 en Brasil

El objetivo del operativo Sucesión es desmantelar la organización criminal que lava dinero del narcotráfico, entre otros delitos, y que mueve en nuestro país cerca de US$ 2 millones y en Brasil cerca de 4 mil millones de reales. En Paraguay se realizan de manera simultanea siete allanamientos y 39 en el vecino país.

La titular de la Senad, Zully Rolón, confirmó que se realizó un trabajo en conjunto con la Policía Federal Brasileña, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes ( Seprelad), el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidroga (Senad) y que en nuestro país hay siete personas en la mira por lavado de dinero. Según los primeros datos, el dinero se movía mediante operaciones electrónicas.

“Queremos destacar el apoyo de las telefónicas. Tiene relación con la mentada tecnología. Todas las operaciones de lavado de activos se realizan por operaciones electrónicas. En esas operaciones diarias se movían hasta US$ 2 millones. Son ciudadanos paraguayos, pero me reservo la identidad de estas personas porque todavía no tengo reportes de ninguna aprehensión. Son millonarios montos que se están moviendo”, dijo la ministra en ABC Cardinal.

El operativo Sucesión es una rama de la operación Espectro, que resultó en el arresto de un traficante de drogas investigado por su fuerte participación en grandes esquemas de tráfico de drogas en Brasil. Durante las investigaciones se detectaron transacciones financieras por el valor de R$ 4 mil millones por parte de las empresas controladas directa o indirectamente por uno solo de los investigados. El control del movimiento de dinero lo hacían los cambistas, dueños de casas de cambio instaladas en Paraguay que movían en nuestro país en un solo día más de US$ 2 millones.

“Según la Policía Federal, estas siete personas que están en la mira movían diariamente hasta US$ 2 millones y retiraban el dinero en Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, fruto del dinero del narcotráfico y trafico de armas“, dijo la ministra Zully Rolón.

Queja de abogado

El operativo en Pedro Juan Caballero lo lleva adelante el fiscal Carlos Alcaraz y fue allanada la casa de cambios Uniexpress, cuyo encargado es Manuel Cabrera, ubicada sobre la calle Dr. Francia entre Humaitá y Gral. Roa, barrio Mcal. Estigarribia

A este lugar llegó el abogado Richard Nara en representación del encargado y denunció que el fiscal Alcaraz no le deja acompañar los operativos, por lo cual calificó de irregular el procedimiento.

“El fiscal no nos dejó acompañar, nos hizo decir que está muy ocupado y que después nos iba a recibir, por eso considero este procedimiento nulo y arbitrario porque no dejan a los abogados acompañar el procedimiento. Nosotros venimos para ayudar con el procedimiento, no para entorpecer”, dijo el abogado Nara.

También fue allanado un estudio contable que está sobre la calle Fulgencio R. Moreno y Ramón Gill Sánchez, barrio María Victoria. Además, otros dos sitios más serán visitados en el transcurso del día en Pedro Juan Caballero, informó el corresponsal Gilberto Ruiz Díaz.