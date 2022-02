Amenazan a comunicador de Capitán Bado

“Me llegaron mensajes de ‘advertencia’ para sacar algunas publicaciones que hice en mi página del Facebook”, dijo Rivas.

Charles Rivas es locutor de una radio local y tiene una página de noticias en Facebook. Asegura que le llegaron mensajes vía Messenger en los que le pedían que borre algunas publicaciones que guardan relación con casos de sicariato registrados en Capitán Bado.

“En principio no le di importancia, pero ayer se comunicó conmigo una persona cercana al grupo y me dijo que me cuide”, dijo.

Agregó que eso le llamó la atención, ya que la persona que se comunicó con él pudo haber accedido a informaciones de algún plan de asesinarlo.

Dijo que teme por su vida y pidió a la autoridades tomar cartas en el asunto.