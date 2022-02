Agricultor clama por ayuda tras la pérdida total de su producción a causa de la sequía

Aniceto Benítez (66), poblador de la compañía Che Jazmín, productor de maíz, poroto, mandioca, batata y también de yerba artesanal, perdió la totalidad de su producción a raíz de la sequía que se viene registrando desde hace varios meses en todo el país. Con la venta de sus productos, lograba contar con un ingreso de dinero para sostener a su familia, pero ahora quedaron con las manos vacías.

“Con lo que producía y vendía en los mercados, me permitía contar con ingreso que para mí era como tener el beneficio de la tercera edad, pero ahora no tenemos formas de contar con un ingreso económico en el hogar”, expreso Benítez.

Seguidamente, dijo que en la zona donde viven no cayó una sola gota de lluvia como en otros puntos de San Ignacio y otros distritos de Misiones. Eso hace que la situación del campo esté muy crítica para los campesinos.

“Además de que se perdiera plantaciones de maíz, poroto, mandioca, batata, también perdí unos 226 plantines de yerba. Cada año podía cosechar hasta tres zafras para después poder elaborar el producto y vender a la Herboristería Santa Margarita SA y otros mercados del distrito. Por planta lograba cosechar hasta 10 kilos de hierbas que eran procesadas de manera artesanal antes de ser envasadas y comercializadas”, dijo el productor.

También lamentó que ni una autoridad del gobierno departamental y distrital se acercara a los productores de la zona para hacer una evaluación y saber cuál es la situación real de muchas familias del campo que están comenzado a pasar necesidades.

“Pido a todas las autoridades y al Ministerio de Agricultura que salgan a ver la situación de las familias del campo, y que también comiencen con la asistencia, hay necesidades que no pueden esperar el avance de los trámites burocráticos, muchos ya no tienen qué servirse en la mesa, se debe tener en cuenta que el suelo tampoco no da para realizar resiembra, porque tampoco hay lluvias significativas, eso hará que la situación empeore”, agregó finalmente.