Una centenaria mujer venció al covid-19 gracias a la inmunización

Con una energía positiva y con total felicidad, doña Olga Acosta salió de alta ayer. La mujer llegó al nosocomio hace 5 días atrás con un cuadro respiratorio leve, y tras los estudios realizados se constató que estaba con covid-19, teniendo en cuenta su avanzada edad y algunos síntomas, procedieron a su internación inmediata.

Al quinto día de internación los profesionales de la salud decidieron darle el alta, ya que la centenaria mujer se recuperó de una forma extremadamente rápida, esto se debe también a que cuenta con el esquema completo de vacunación contra el covid-19.

Doña Olga vive en la colonia Paloma, km 4 distrito de Natalio y se fue a su casa sumamente feliz por su pronta recuperación.

“Yo vivo sola, pero me cuidan mis familiares, principalmente mi nuera, me siento bastante bien, y agradezco a los doctores que me atendieron muy bien”, manifestó doña Olga.

La mujer comentó que tiene 10 hijos que a menudo la visitan por turno. “Casi todos viven lejos” agregó.

Los profesionales de la salud, quienes se encargaron de su cuidado, resaltaron la alegría y la energía con la que llegó y se retiró doña Olga Acosta.