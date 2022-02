Violencia física y un vehículo destrozado en supuesta riña entre conductores de Bolt

El joven agredido, identificado como Carlos Figueredo Cafi, dijo que tiene identificados a los agresores, y que uno de ellos es también conductor de Bolt, cuya identidad ya conoce, según indicó.

Figueredo relató que el domingo pasado, alrededor de las 7:00, se encontraba trabajando como conductor de Bolt en compañía de su esposa, y en un momento se encontraron con otro conductor de la plataforma, con quien empezaron a charlar. Entre los temas que abordaron, la utilización del “modo económico” de la plataforma fue uno ellos.

“Nosotros le vamos a meter plomo a los que activan económico, me dijo. Se puso pesado, se subió de tono la conversación y cuando me subí a mi vehículo, el muchacho quiso abrir la puerta, rompió la manija de mi vehículo. Cuando salí del auto, uno llega y me pega de atrás, otro me pega enfrente, se ve que eran sus socios”, relató.

“A mi señora también le pegaron porque ella se puso en frente de mí. Después le atajaron, ella dijo que era un guardia porque tenía traje. Entre ocho eran más o menos los que pude contar. Volví a subir a mi vehículo y ahí rompieron la ventanilla, abollaron la puerta, el techo. Del susto yo me fui y después retomé y se subió mi señora como pudo. Dos chicas también nos ayudaron. Ellas se pusieron frente a ellos y así nos ayudaron”, señaló.

Consultado acerca de cuál es el nombre de la persona con la que se quedó a conversar, dijo que no sabe porque no lo conoce. “Nosotros nos conocemos entre los conductores por el tipo de vehículo y por el portateléfono que usamos”, manifestó.

El hombre alegó que aún no pudo hacer la denuncia policial. “Me fui a la comisaría 7ma de Ñemby, pero me dijeron que correspondía a la Comisaría 11ª Arroyo Seco o de Mbocayaty. Entonces me fui a hacer mi diagnóstico al Hospital de Ñemby. Todavía no pude hacer la denuncia por agresión para ver las cámaras de circuito cerrado”, dijo.

Por el momento, hizo su denuncia en las redes sociales, en donde publicó videos en los que muestra rastros de la golpiza en su rostro, además de los daños ocasionados a su vehículo.

Esta denuncia se suma a otras tantas dentro de la plataforma Bolt, a cual los usuarios alegan es muy insegura.