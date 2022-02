Buzarquis sobre caso metrobús: “HC maneja la Fiscalía a control remoto”

Buzarquis utilizó su cuenta en Facebook para realizar su denuncia, en la que lamentó que hayan pasado tres años y que hasta el momento la Fiscalía “no movió un dedo” para la investigación.

“Cuando la Fiscalía quiere perseguir a alguien lo imputa en 24 horas. A los adversarios políticos, garrote, y a los amigos, impunidad”, afirmó.

La fallida obra habría ocasionado una pérdida de unos US$ 50 millones al Estado.

El senador publicó también una copia de la denuncia presentada en enero de 2019, dirigida a la fiscala Sandra Quiñónez, en la que denuncia las irregularidades del proyecto Metrobús, y solicitó investigar a Giménez Gaona y Cartes por los hechos de lesión de confianza y estafa.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pagó más de US$ 30 millones a la empresa portuguesa Mota Engil para la construcción del metrobús. La firma avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado. A la firma le adjudicaron los tramos 2 y 3 (12 km de la ruta Mariscal Estigarribia y avenida Eusebio Ayala) por US$ 54 millones, en febrero de 2016, pero con una adenda se incrementó 35%, llegando a US$ 72,7 millones.

Inesperadamente, en octubre de 2018, Mota Engil abandonó las obras sin terminarlas y luego demandó al Estado en un arbitraje internacional en el que exigía cobrar otros US$ 25 millones.

El ingeniero Herman Pankow también había presentado una denuncia contra Giménez Gaona; esta también fue cajoneada en Fiscalía.

La causa fue designada a la fiscala Natalia Silva, pero tampoco avanzó.