Ñeembucú: Denuncian nula asistencia del gobierno ante extrema sequía en Cerrito

La sequía afecta gravemente a todo el departamento de Ñeembucú, en Cerrito, plantaciones de sandía, maní y otros, se perdieron, afectando económicamente a las familias. El ganado también sufre la falta de agua y los pobladores ya hicieron todo lo posible por mantenerlos con vida.

“Los tajamares están secos. La gente cava con palas, pero ya no sale agua. Estuvieron sacando de pozos artesianos pero ahí el agua se va terminando también. La Municipalidad hace lo que puede, pero tiene una sola retro excavadora, y no da abasto. A eso se suma que como es muy vieja, no puede hacer doble turno de trabajo”, manifestó Ever Molinas, concejal de la Municipalidad de Cerrito.

Lea más: La lluvia solo llegó en algunos distritos de Ñeembucú

Molinas indicó que la Gobernación proveyó dos máquinas retroexcavadoras, pero las mismas fueron destinadas a las personas que están en situación crítica, más grave, por lo que los demás, siguen esperando.

“El Consejo de Intendencia ya pidió ayuda a Yacyretá, pero no hubo respuesta hasta hoy. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, tampoco respondió. La Secretaría de Emergencia Nacional dijo que iba a proveer de víveres, pero lo que nosotros necesitamos es agua, de forma urgente”, indicó.

“Cuando es para la vacunación anti aftosa, para eso sí siempre nos visitan en todos los potreros, para cobrarnos, pero en esta situación de emergencia, no nos asisten”, reclamó Molinas.

Lea más: Ganaderos sufrieron grandes pérdidas en Ñeembucú

Entre las compañías más afectadas de Cerrito se encuentran Tacuruty, Zanja Ruguá, Potrero Villalba, Villa´i, Cerro Ñu, Costa’ i 1, Costa’i 2, Potrerito, Potrero Saná, Sal Salvador, Paso Tajy, Curuzú Avá, Puesto Cué, Blanco Ñu.