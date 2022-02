“Destituido” director de Comercialización del MAG sigue administrando afidis, denuncian

Según los datos, el señor Aníbal Emilio Roa Martínez fue nombrado en el año 2018 en el Instituto Forestal Nacional (Infona) en un cargo de confianza, como asesor. Pero en el 2019 fue designado como director de Comercialización del MAG, que según lo establecido por la Función Pública sería en forma irregular, por qué cuando un funcionario es nombrado en un cargo de confianza debe prestar servicio en la institución donde fue nombrado en este caso, debía ser el Infona y no en el MAG.

Sin embargo, para el presente ejercicio fiscal 2022 se volvio a pedir su traslado temporal, comisionamiento, pero esta vez ya se le denegó en base al Decreto 6581/22, que en su artículo 72 señala que el personal contratado y el personal nombrado en un cargo de confianza de forma directa y que no sea de carrera no podrán ser trasladados temporalmente.

Se le nombró el 28 de diciembre del 2021, fue nombrado como nuevo director de Comercialización el Ingeniero Ernesto Sotelo Aquino, en virtud de la Resolución N. 2034 del MAG, sin embargo, Roa siguió operando como titular de dicha repartición, administrando el otorgamiento de las afidis, según confirmaron fuentes del Senave. Pero, al ser consultado él, dijo que las afidis son administradas por el Senave. Esto en la teoría es verdad, pero en la práctica, es el ministerio quien decide a quien dar dicho valioso documento, que permite haber buenos negocios cuando las hortalizas pertinentes están muy caras, como fue durante toda la prolongada sequía.

La información india que el MAG nunca envió la comitiva pertinente, Talento Humano, para qué se realice el cambio, y el Ing. Sotelo, funcionario de carrera de 30 años de antigüedad en el MAG, al parecer está siendo manoseado, señaló nuestra fuente.

En una oportunidad se anunció que la comitiva de autoridades del MAG ya estaba llegando a la oficina de Comercialización, en San Lorenzo para la asunción de cargo de Sotelo, pero luego se excusaron manifestando que harían un cambio a la fecha y hasta la fecha no se realizó. La queja desde el sector de importadores, señala que Roa sigue trabajando en la oficina de Comercialización, donde ya no debería ingresar por qué ya no tiene vinculación, además sigue utilizando vehículo del Estado. Igualmente, dió instrucciones de mantener llaveada la oficina.

Consultado este viernes, Aníbal Roa indicó que ya no es director de Comercialización del MAG, pero que está gestionando sus renuncia del Infona, para luego incorporarse efectivamente al MAG.

Entonces, según sindicalistas, si eso se concreta sería una falta de respeto para los funcionarios de carrera tanto nombrados como contratados de más 8 años de servicios.

Por otra parte, consultamos sobre el tema al ministro de Agricultura, Ing. Agr. Santiago Bertoni, quien confirmó esta tarde que Roa ya no es titular de Comercialización, cargo en el que supuestamente ya está Sotelo, hecho que los usuarios de las afidi desmienten.

Otro alto funcionario del MAG que pudimos consultar argumentó que Roa renunció del Infona y que será nombrado en el cargo de confianza como director de Comercialización, pero que mientras se tramita el decreto, se le nombró a una persona en forma interina.