Asume nueva titular del Censo Agropecuario en MAG

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) debía iniciar el Censo Agropecuario Nacional (CAN) en julio del año pasado y desarrollarlo hasta diciembre. Para ello dispone de más de US$ 15 millones, pero solamente se realizó una encuesta piloto a fines del año pasado en tres municipios, aunque no se informó aún sobre los resultados de dicha prueba.

Este jueves asumió la nueva directora de Censo y Estadísticas del MAG, la Ing. Liliana Miranda, quien estaba cumpliendo funciones en la Dirección de Planificación de dicha cartera de Estado y ya había sido titular de Censo y Estadísticas del MAG en años anteriores, aunque por poco tiempo.

La misma llega al nuevo cargo sin estar compenetrada directamente con el proyecto que se está ejecutando, casi al tiempo que sale el decreto reglamentario del presupuesto general de gastos y en el contexto de muchos meses de atraso y antes de publicarse el informe del censo piloto realizado en unas 5.600 fincas de Caaguazú, en los distritos de 3 de Febrero, Carayaó y Raúl Arsenio Oviedo, entre los meses de noviembre y diciembre de 2021.

El Decreto N° 4795, de febrero de 2021, estableció que el “Censo Agropecuario Nacional 2021″ se debía llevar a cabo entre los meses de julio a diciembre del año pasado, de lunes a domingo, preferente de 7:00 a 17:00. Sin embargo hasta ahora no hay fecha para el inicio y todavía no se pudo contratar a los censistas, según explicó la nueva titular de la dependencia pertinente, Ing. Liliana Miranda.

Esta tarde enviamos la consulta al ministro, Ing. Santiago Bertoni, sobre cual sería el motivo del cambio en Censo y Estadísticas, pero no tuvimos respuesta. Se supo que el mismo está de viaje por el interior del país, hacia la zona de Itapúa.

El proyecto del Censo Agropecuario 2022 está financiado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de un poco más US$ 15 millones. El anterior censo agropecuario de 2008 fue realizado durante la administración del ministro de Agricultura, Ing. Agr. Alfredo Molinas, con una inversión de unos US$ 7 millones. Se estima que deben ser censadas unas 300.000 fincas en todo el país, por medio de unas 5.000 personas que tendrán que ser contratadas para el levantamiento de datos en los diferentes departamentos.

La nueva titular de Censo y Estadísticas del MAG informó que el presupuesto de este año para el CAN 2022 es de un poco más de G. 42.000 millones. La misma explicó que el atraso se debe principalmente a las dificultades que se tienen, en avanzar con las licitaciones necesarias y empeorado por los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia.