Mario Abdo evita tomar postura sobre juicio a Sandra Quiñónez: “Los hechos van a hablar”

En medio de su recorrido en el futuro puente Héroes del Chaco y luego de mucha insistencia por parte de la prensa, el presidente Mario Abdo Benítez habló brevemente sobre las intenciones de establecer un juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

“Lo que no tenemos que hacer es contaminar este debate; acá tiene que ser la fuerza de los hechos... Se tienen que estudiar los hechos y si corresponde, corresponde. Y si no corresponde, no corresponde”, manifestó el mandatario.

Realizando otro juego de palabras, agregó que en Paraguay “tenemos que acostumbrarnos” a que el “inocente -por más que todos pensemos que es culpable- si es inocente, es inocente. Y si es culpable, es culpable”, consideró.

“O sea que acá tienen que hablar los hechos. Cuanto más contaminemos este proceso se va a deslegitimar. Acá vamos a ver seguramente los hechos y los hechos van a hablar por sí solos. Y no podemos ocultar, los hechos son los hechos”, recalcó.

Finalmente, señaló que no quiere que este proceso se “contamine con la política. Voy a escuchar todo el proceso; no quiero contaminar con la política y con el proceso electoral”, sentenció.

Cabe recalcar que parlamentarios siguen trabajando en el libelo acusatorio para el juicio político contra Sandra Quiñónez, por diferentes causales. La iniciativa surgió sobre todo luego de que se diera a conocer una serie de denuncias contra el expresidente Horacio Cartes y se revelara la cantidad de informes encajonados en la Fiscalía General del Estado sobre el exmandatario.