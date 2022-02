Salud reporta otros 23 fallecidos por Covid-19

De entre los 23 fallecidos, del los de 20 a 39 años, 1 no estaba vacunado; de 40 a 59 años: 2 (2 no vacunados); de 60 años y más: 20 (8 dosis completa, 5 dosis incompleta, 7 no vacunados).

Informe #COVID19 l 13 de febrero



📍Procesamos 6.265 muestras, 1.890 positivos



📍Procesamos 6.265 muestras, 1.890 positivos

📍Total de confirmados: 624.475

Por otro lado, hay 1.010 internados, de los cuales 194 están en UTI. De esos, 83 no están vacunados, 68 tienen dosis completa y 43 dosis incompleta.

Así también, son 5.056 recuperados, sumando así 572.746.

Los fallecidos son de Concepción, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Canindeyú, Asunción y Pte. Hayes.