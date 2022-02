Ingavi: familiares de pacientes con covid-19 denuncian desalojo

En el predio del Hospital Ingavi de IPS, se instaló una carpa con capacidad para unas 30 personas desde el inicio de la pandemia del covid-19, destinada a familiares de pacientes internados. Después de más de un año, la dirección del hospital, decidió habilitar una sala en el tercer piso, y trasladar a los familiares allí.

Así lo había anunciado el propio director del hospital, Ricardo Olmedo. Pero hoy, algunos de los familiares señalaron que el tercer piso estará habilitado solo para los que vienen del interior del país, y que los de Central, deberán volver a sus hogares y regresar solo si es necesario.

Susana Aquino, familiar de uno de los internados, dijo que ella es de Central y que está en el lugar hace 21 días. “Ahora nos dicen que solo hasta las 21:00 podemos quedarnos en el predio del hospital y que después de ese horario, tenemos que irnos a nuestras casas, pero eso no puede ser así, porque a veces nos piden medicamentos a las 22:00 y no podemos volver desde nuestras casas, no es para ir y venir así”, manifestó.

“Nos dicen que esta carpa es de la SEN y que el plazo de su utilidad ya se cumplió, que se debe desmantelar. Pero nosotros no podemos irnos no más teniendo a nuestras familias internadas”, dijo.

“En esta carpa tenemos luz, ventilador, podemos cargar nuestros teléfonos, nos protegemos de la lluvia, del sol. Nos dijeron que el tercer piso es solo para los del interior y a nosotros nos quieren sacar de acá”, añadió.

“Mi papá pagó por su seguro toda la vida y yo estoy pendiente de él. Está luchando por su vida y él no se merece esto. Es injusto, yo quiero llevarle sano a mi papá. Ellos (los del hospital) juegan sicológicamente con nosotros. Nosotros no le molestamos a nadie, si a mi me llaman y yo tengo que venir desde Mariano Roque Alonso para traer un remedio, mi papá se puede ir mientras yo llego”, señaló otra de las familiares.

Al respecto, conversamos con el director del hospital Ingavi, Ricardo Olmedo, quien confirmó que la carpa será desmantelada, y dijo que la “recomendación” para los de Central, fue retornar a sus casas después de las 21:00 porque no se les va a pedir nada después de ese horario.

“Le queremos ofrecer un lugar mejor a los familiares, pero ellos no quieren mudarse, quieren quedarse en la carpa. A los de Central les recomendamos que vayan a sus casas después de las 21:00 porque desde las 10:00 y hasta las 14:00 generalmente hacemos pedidos de medicamentos u otras cosas, pero después ya no. Solo en casos muy especiales hay pedidos a la noche”, alegó Olmedo.

“A los de Central les dijimos que ante cualquier inconveniente, le vamos a avisar por celular, pero si no es necesario, pueden irse a sus casas”, sostuvo.

Ante la consulta de si los de Central podrían quedarse igual en la sala del tercer piso, dijo que sí. “La recomendación es que vayan a sus casas, pero pueden quedarse”.

Olmedo indicó que la sala en el tercer piso no tiene camas para los familiares, pero es un espacio para unas 20 a 30 personas y cuenta con baño.

Carpa permanecerá en el lugar

Ante otras quejas, Olmedo negó que haya faltantes de medicamentos, aunque dijo que los familiares sí deben comprar los insumos para higiene de los pacientes. Finalmente, afirmó que la carpa no será desmantelada. “Ya solicité a la SEN que mientras sigamos con Covid-19, la carpa permanezca allí”, dijo.