Estamos muy cerca de tener los votos, dice diputado liberal

Sobre la posición de la bancada llanista, que muchas veces se decantó a favor del cartismo, Acosta dijo que no creía que las lealtades políticas en un año de elecciones sean muy fuertes. Apuntó que existe una cuestión de supervivencia política que les hará difícil a algunos unirse a la postura del cartismo.

En particular, sobre el anuncio de su colega Édgar Ortiz de que no acompañará el juicio político, Acosta dijo que hace mucho este legislador no es considerado dentro de la oposición para contar con su voto.

Indicó que de acuerdo a las conversaciones tendrían entre 51 y 52 votos por lo que estarían a un paso de tener la mayoría necesaria. Indicó que se presentará el libelo una vez que se aseguren los votos.