Obra cloacal de Tobatí avanzó solo 43%, tras abandono de contratista

Se trata de una de las cuatro ciudades de la Región Oriental que actualmente ya debía contar con la infraestructura sanitaria, pero hasta la fecha registra un excesivo retraso.

Se adjudicó en noviembre de 2018 al Consorcio Aguas del Paraguay, integrado por las firmas brasileñas Constructora Sanches Tripoloni y Dp Barros Pavimentação e Construtora por G. 107.616 millones (US$ 16 millones). El grupo debía ejecutar las obras cloacales de Areguá (Central), Tobatí y Caacupé (Cordillera) y San Juan Bautista (Misiones), pero al no poder ejecutarla cedió su contrato consorcio Cuatro Ciudades, integrado por la empresa argentina Ginsa SA, y Yatyta SA, de Paraguay.

La firma cobró casi US$ 5 millones antes de abandonar los trabajos y el consorcio Cuatro Ciudades debía cobrar el saldo del contrato. Pero el grupo sigue retrasando los trabajos en todas las localidades mencionadas y en Tobatí, apenas se avanzó 43%.

En este municipio, en la comunidad de Kuña Aty, donde se iniciaron los trabajos, la red se halla totalmente instalada, según Obras Públicas. El tendido de las tuberías continúa en estos días, con un índice de avance en la red básica del 39%, y del 47%, en la red condominial (domiciliaria). La ciudad también debe disponer de infraestructura para la recolección y depuración de los efluentes cloacales, incluyendo una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

En Caacupé las obras llegaron a un poco más del 20% y en San Juan Bautista en un 72%, pero en esta ciudad las nuevas cañerías ya colapsaron y la Essap tuvo que solucionar los taponamientos, cuando la obra sigue siendo responsabilidad del consorcio Cuatro ciudades.

Areguá no tendrá alcantarillado, ni planta de tratamiento ¿Y la plata?

La obra de Areguá ya no se ejecutará, por problemas ambientales y una orden judicial, según el MOPC. ¿Qué pasará con esta plata? Es la consulta que en el ministerio no responde, ya que este cambio no figura en ninguna adenda publicada en el portal de la DNCP.

“En esta zona se tuvo una acción judicial prohibiendo la construcción de la planta, promovido por organizaciones ambientalistas porque, según las mismas, la tecnología de tratamiento no garantiza que las aguas residuales no seguirían contaminando el lago Ypacaraí”, había informado el MOPC.

Resaltó que en Areguá no se construyó nada y que solo se tuvieron “movimientos iniciales de suelo” y que la acción judicial “paró toda la obra”. Asimismo, dijo que con la cancelación de los trabajos en dicha ciudad se tendrá una disminución de G. 31.000 millones del monto del contrato, pero esto no figura en una adenda publicada en la DNCP.

Obras arrancaron en 2019 y debían concluir el año pasado

De acuerdo con explicaciones que había dado el MOPC en su momento, las obras arrancaron en Caacupé y Tobatí, en junio de 2019. En marzo de 2020, el consorcio Aguas del Paraguay interrumpió su desarrollo, debido a “problemas internos”.

Ante esto, el MOPC alegó que inició “conversaciones con las empresas integrantes, en el afán de resolver la situación y continuar con los trabajos”. Sin embargo, los inconvenientes no pudieron ser subsanados, y cesaron totalmente las obras.

Cabe señalar que la adjudicación tuvo denuncias desde el principio ya que el grupo había presentado una garantía de mantenimiento de oferta en formato distinto a lo que solicitaba en el pliego de bases y condiciones y, además, no presentó la institución financiera correspondiente en el país del contratante (Paraguay), como se exigió a todos los oferentes. Esto se evidenció en el propio informe de evaluación que se realizó en el MOPC, pero el ministro Wiens de igual manera procedió a la adjudicación.