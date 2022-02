“Pensé en mi hermana y mi sobrinita”: relato de la empleada del motel que rescató a niña de 11 años

La heroína de este relato es una joven de 20 años, encargada de un motel, quien rescató de un posible abuso a una nena de 11 años, el pasado domingo en Luque. En lugar de hacer la vista gorda o quedarse de brazos cruzados, tomó la decisión de intervenir y esa acción cambió el curso de la historia y puede que hasta haya salvado una vida.

“Al principio no sabía qué hacer. Pensé en mi hermana y mi sobrinita”, contó la joven a ABC Color. Según manifestó, el día que ocurrió el hecho se encontraba en su lugar de trabajo con otra compañera y cuando llegó el hombre con la nena, le llamó la atención porque “era muy chiquita”.

Explicó que al percatarse de que evidentemente se trataba de una menor de edad, informó de la situación a la dueña del establecimiento, quien al momento autorizó la alerta al Sistema 911.

“Me pasaron millones de cosas por la cabeza, pensé en los niños. A mí no me gustaría que en ningún momento mi familia pase por eso”, enfatizó.

Comentó que en su casa son mayoría mujeres, lo que les deja bastante sensibles con el tema. “Al principio no supe qué hacer, estaba nerviosa”, acotó. También mencionó que la nena no quería estar con el hombre porque tenía miedo. “La verdad que me costó mucho, pero fue lo mejor para la nena. Es demasiado chiquita todavía”, exclamó.

Protocolo del motel

En otro punto, la joven señaló que en el motel donde trabaja existe un protocolo establecido y socializado con todos los empleados sobre qué hacer ante casos como el de la nena.

Indicó que todas las personas deben registrarse con su cédula de identidad y si estas son menores, no pueden ingresar al alojamiento. También refirió que cuando se encuentran con una situación sospechosa, deben informar inmediatamente a la propietaria para establecer las acciones posteriores.

Igualmente, reiteró que en el local no se aceptan menores de edad bajo ninguna circunstancia.

Detienen a presunto pedófilo

El pasado domingo, un hombre de 66 años intentó ingresar a un motel en Luque, con una nena de 11 años.

La encargada del establecimiento se percató de que se trataba de una menor de edad cuando esta le preguntó dónde estaba. La joven dio aviso a la Policía, que posteriormente detuvo al hombre. Este se encuentra con prisión preventiva y se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel.