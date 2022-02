Repercutirá en acuerdo para el 2023, advierte Richer

El dirigente destacó que existe un acuerdo entre los políticos en su mayoría, los periodistas y la ciudadanía en general de que uno de los grandes problemas a ser resueltos en los próximos años son la corrupción, la impunidad y el crimen organizado.

Para el efecto, señaló Richer que se debe diseñar una estrategia y, en ese contexto, el rol del Ministerio Público es clave. Indicó que si no hay confianza y no funciona la persona que está al frente de esa institución no se podrá lleva adelante ningún plan. Por ese motivo, insistió en que la decisión que tome el llanismo será clave.