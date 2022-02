Habeas corpus para presunto narco fue “una decisión mal tomada y no fundamentada”

“Es llamativo que alguien que tiene nacionalidad extranjera plantee algo como eso, no es frecuente... Que viva con el nivel de vida que tenía y haga ese tipo de planteamientos no es frecuente”, resaltó en principio el abogado sobre el habeas corpus preventivo solicitado por el presunto narco Lindomar Reges, quien habría huido del Paraná Country Club.

El juez Carlos Vega le otorgó la medida judicial luego de que él indicara que la Policía le hostigaba sin razón. “Hay un error en la consideración del juez, no digo que tenga que ver con corrupción pero el solo pedido no puede generar una autorización o indicación para que autoridades no lo molesten”, consideró.

Agregó que el problema es la falta de fundamentación en la decisión del juez. “No es razonable. No hay un fundamento para conceder semejante autorización sin haber verificado si es verosímil el pedido, es un aspecto que - a mi criterio - tendría que haberse considerado”, añadió.

En ese sentido, resaltó que los jueces tienen atribuciones para conceder protección pero lo tienen que hacer sobre la base de la verificación y la inminencia del riesgo. “Está mal decidida la cuestión, la motivación desconozco. Independientemente de la motivación, la decisión fue mal tomada y no fue fundamentada”, aseguró.

Por otra parte, explicó que el habeas corpus, al igual que el amparo, es un “remedio constitucional”. “Es lo más importante que tiene un ciudadano frente a posibles arbitrariedades, tanto de autoridades como de particularidades. Por lo tanto, es una cuestión que requiere mucho análisis, a pesar del breve tiempo que tiene el juez para decidir. Es algo extremadamente importante para tomarla sin haber hecho los recaudos”, sentenció para ABC Cardinal.

Cabe resaltar que el magistrado alegó que tomó la decisión luego de solicitar informes a Interpol, Fiscalía y la Policía y no encontrar ningún antecedente.