Golpiza entre director del Mercado 4 y titular de Aso de permisionarios

A través de la cuenta de Twitter de Juan Villalba se reportó también que el director fue arrojado al piso y los agresores le patearon la cara, con lo que le ocasionaron fractura de cráneo. Además, indicó que le robaron su teléfono.

El hecho sucedió luego de que Villalba haya participado junto a Leonardo Ojeda de un debate en un programa de televisión de Canal 13.

En un video que fue dado a conocer por el medio de comunicación, se puede observar cómo Villalba se retira junto a otra persona del estudio del canal. En un determinado momento, el acompañante del director del Mercado 4 - quien aún no fue formalmente identificado - arroja lo que parece ser agua a Leonardo Ojeda.

En ese momento, Ojeda se da vuelta y reacciona también arrojándole agua a su agresor. Allí repentinamente aparece Juan Villalba para agredir de una patada al hijo de Ojeda, quien también responde, iniciándose así la gresca.

Parte del hecho hasta fue transmitido en vivo por el Canal 13 mientras un grupo musical participaba del cierre del programa.

Juan Villalba “se victimiza”

El presidente de la Asociación de Permisionarios del Mercado 4, Leonardo Ojeda, reconoció que había agredido al director del Mercado 4, Juan Villalba, luego de un debate en el canal de televisión.

No obstante, desmintió que lo atacó con una turba y agregó que a puños “corrigió” al funcionario municipal, a quien -acusó- de iniciar la gresca.

El Director del Mercado 4 fue atacado por una turba de gente de Leonardo Ojeda de gente que llegó con armas blancas, dónde le tiraron al piso y le patearon la cara. Ocasionando fractura de cráneo. Se retiraron llevando su celular. pic.twitter.com/Ax5zSNCsQz — Juan Villalba (@juanvillalbapy) February 19, 2022

“Al salir del estudio, seguía incidentando y este Antonio Acosta, de la Asociación de Comerciantes, venían incidentándome. Luego me agrede y me derraman el agua. No fue con cuchillo ni con arma. Fue a puños. Le defendí a mi hijo porque le hicieron una llave”, sostuvo.

Ojeda, asimismo, refirió que Villalba “se victimiza”, ya que indicó que el director “busca que ya no siga luchando por el Mercado 4″.

Finalmente, mencionó que tiene vídeos de lo ocurrido y que evidencian que el director del Mercado 4 fue quien inició la gresca.