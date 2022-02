Director del Mercado 4 solicitó desalojo de su agresor, pero asesor jurídico lo desautorizó

El jefe de la Comisaría Tercera comisario Gustavo Errecarte indicó que llegaron hasta la zona del Mercado 4 haciendo seguimiento a un pedido por escrito de acompañamiento para ejecutar un desalojo de uno de los permisionarios del principal centro de abastecimiento capitalino, y cuando estaban por hacerlo tuvieron una contraorden para dejarlo sin efecto.

La nota de pedido de desalojo lo realizó Juan Villalba, quien ayer en horas de la mañana estuvo en una gresca y fue brutalmente golpeado por una turba encabezada por José Ojeda, uno de los permisionarios del Mercado 4. Sin embargo, el asesor jurídico del Mercado 4 Carlos Núñez solicitó se deje sin efecto el desalojo, por lo cual el personal policial se dispersó.

El desalojo solicitado por nota fue porque José Ojeda no está pagando el canon para usufructuar una de las casillas en el mercado. Este pedido se hizo sugestivamente justo el mismo día de la gresca. Pero Núñez solicitó se deje sin efecto, los motivos no trascendieron y el comisario indicó que no tiene mayores datos al respecto.

Lo que sí se ejecutó fue el despeje de las calles internas del Mercado, para que los vehículos de emergencia puedan ingresar ante un eventual siniestro.

“Todas las calles internas del Mercado 4 despejadas, con las dimensiones bien abiertas, las carpas bien abajo para que podamos demostrar que todos los vehículos de emergencia en caso de siniestros pueden entrar tranquilamente. Todo esto forma parte del plan de protección”, publicó en sus redes sociales el director del Mercado 4.

En la Agrupación Especializada

Tras la gresca el fiscal Guillermo Sanabria solicitó la detención de José Ojeda por la agresión a Juan Villalba, quien terminó en un centro asistencial con fractura craneal.

José Ojeda y su hijo Manuel Ojeda fueron detenidos en la tarde del sábado y enviados a la Agrupación Especializada donde guardan reclusión.