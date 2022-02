Bolsonaro adoptó un valor arbitrario del capital integrado de Itaipú, advierten

Destacó que la privatización de Eletrobras, la última promesa de Bolsonaro a sus seguidores en el mercado financiero, continúa causando mucha controversia en el país vecino. Añadió que los principales cuestionamientos que surgen al respecto son una escandalosa subestimación del valor real, en el orden de decenas de miles de millones de dólares, a fin de abaratar su privatización y convertirla en un negocio mucho más suculento para los selectos intereses privados que no por ello reducirán las tarifas de energía.

“El Partido de Trabajadores, al cual pertenece el expresidente Lula Da Silva, ya plantea abiertamente la intención de revertir la eventual privatización de la mayor empresa de energía eléctrica de Brasil y de América Latina”, indicó. Contrapuso, que se discute muy poco el impacto de la privatización de Eletrobras sobre Paraguay. “Eletrobras y ANDE son socias paritarias en Itaipú, cada cual con un 50% de participación, en representación de sus respectivos estados. Por estar sujeta a un acuerdo binacional -el Tratado de Itaipú- la parte brasileña no puede permanecer con Eletrobras privatizada”, aseveró Canese.

Añadió que por eso la parte que le toca al Estado brasileño en la usina deberá ser transferida a la recién creada Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional. También mencionó que el gobierno brasileño tendrá que indemnizar a Eletrobras privatizada por la pérdida de Itaipú y ahí está el problema. “El capital integrado de Itaipú es de US$ 100 millones, divididos igualmente entre ANDE y Eletrobras, según el Tratado y los últimos balances, pero, evidentemente, esto es mucho menos de lo que vale efectivamente la usina”, comentó Canese.

Indicó en ese sentido, que una resolución del comité de privatización del Gobierno brasileño (resolución CPPI 221) estableció en US$ 233.163.704,705 el valor a ser pagado a Eletrobras. Es decir, el gobierno brasileño valorizó en US$ 233 millones su participación en Itaipú.

Canese presentó varias interrogantes en ese sentido: ¿Cuánto vale el 50% de Itaipú?; ¿Tan solo US$ 50 millones como dice el Tratado y los balances de la binacional?; ¿Vale unos US$ 233 millones, como ahora dice el Comité de Privatización de Eletrobras?; ¿O el 50% es igual a US$ 10.000 millones, dado que su costo, presuntamente inflado, fue el doble? ¿El valor presente de Itaipú no debería ser mucho más, según la renta eléctrica, que pueda obtenerse vendiendo la energía a precio de mercado?.

“La fijación de un valor relativamente bajo para el 50% del capital integrado de Itaipú es, obviamente, para facilitar y abaratar su privatización, en provecho del privado que compre Eletrobras y en perjuicio del pueblo brasileño”, opinó.

Las preguntas lanzadas para los gobiernos de ambos países

Canese comentó que los gobiernos de Paraguay y Brasil deberán aclarar muchas cosas, sobre si ¿se dio participación al gobierno paraguayo en la valoración de Itaipú hecha por el gobierno brasileño?. También si ¿el gobierno paraguayo está de acuerdo con los criterios usados y con el resultado de la valoración, a decir, si está o no de acuerdo que su parte en Itaipú también vale US$ 233 millones?

El especialista del sector energético también hace otras preguntas: ¿Cuál es la participación de la parte paraguaya en toda esta discusión sobre la transferencia del control de la parte brasileña en Itaipú?; ¿Cómo le afecta al Paraguay esta valorización, hecha unilateralmente por el gobierno brasileño para privatizar Eletrobas?; ¿Cómo le afectará a la ANDE esta fijación unilateral, por parte del gobierno brasileño, del valor actual Itaipú a efectos de su privatización en el Brasil? ¿Cómo este tema está siendo tratado a la luz de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú para el 2023?

“Resulta sumamente grave que no se haya tomado en consideración lo que establece el Art 9º del Anexo A, que establece las competencias y obligaciones del Consejo de Administración de Itaipú, y específicamente en el inciso “e) las reevaluaciones de activo y pasivo, con previo parecer de Eletrobras y de ANDE, tomando en cuenta lo dispuesto en el parágrafo 4º del Artículo 15º del Tratado”. ¿Ha dado ANDE su parecer?”, expresó el experto en temas de la binacional.

Finalmente, mencionó que todas estas preguntas deben ser respondidas por los gobiernos de Paraguay y Brasil.