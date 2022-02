Levantan restricciones sanitarias y solo queda como obligatorio el uso de las mascarillas

Autoridades del Poder Ejecutivo brindaron una conferencia de prensa desde el Palacio de López. Anunciaron el levantamiento de las medidas sanitarias que estaban vigentes ante la pandemia del COVID-19.

“Hasta hoy rige el decreto que está vigente. Sigue vigente la ley de mascarillas en lugares cerrados y abiertos donde no se pueda guardar distancia. (...) Ya no se dictarán decretos sanitarios. Ya no mandatos ni restricciones, sino vacunas”, sostuvo el jefe de Gabinete Civil del Ejecutivo, Hernán Huttemann.

NOTICIA EN DESARROLLO.