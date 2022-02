Juicio oral para Saguier Cuquejo en el caso Electrofácil

El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto René Otazú en la causa N° 1121 caratulada “Luis Emilio Saguier Blanco y otros s/ lavado de dinero y otros”, Año-2017, por Auto Interlocutorio N° 70 del 18 de febrero de 2022 resolvió que el acusado Luis Emilio Saguier Cuquejo, enfrente juicio oral y público por los hechos punibles de lesión de confianza, en grado de complicidad, y lavado de dinero, en carácter de autor.

El juzgado hizo lugar a la acusación N° 2 del 10 de julio de 2018 formulada por el Ministerio Público en contra de Luis Emilio Saguier Cuquejo, así como la querella adhesiva presentada por los abogados Marcio Battilana y Ricardo Preda, en la misma fecha mencionada.

El juzgado a cargo de Otazú, asimismo, en la audiencia preliminar, no hizo lugar al incidente de abandono de querella por conexión tardía de la querella adhesiva, planteado por el Abg. Daniel Schreiber, defensor técnico del acusado Luis Saguier Cuquejo.

El juez tampoco hizo lugar a incidentes de exclusión probatoria promovido por el acusado referidos a que no se ha dado información al juzgado del inicio de la investigación; tampoco se hicieron lugar a los pedidos de rechazo de informes de la SEPRELAD; de excluir copias simples, de no incluir soportes magnéticos y de las pruebas a ser producidas en el juicio oral.

El juez Otazú de igual manera rechazó el incidente de falta de declaración indagatoria, nulidad de actuaciones y consecuente sobreseimiento definitivo de conformidad al Art. 350 del Código Procesal Penal.

A juicio oral

En febrero del año pasado, el juez Otazú ya había declarado la elevación a juicio oral de la causa de defraudación supuestamente perpetrada a través de la firma Electrofacil, y de la misma deben enfrentar juicio los acusados Luis Emilio Saguier Blanco y Diego Roberto Jordán Bolfarini.

El caso

El proceso penal se inició con la denuncia de la empresa Unicomer Co. Ltd., y entonces la fiscala Patricia Aquino acusó a Saguier Blanco, por su condición de representante y administrador de la empresa Wisdom Product Saeca (Electrofácil), por obligarse a realizar una operación de compra de carteras de créditos ficticias, sin tener recursos, y crear pagarés que no correspondían, con la empresa Agroindustrial Acaray S.A., por la suma de G. 10.000.000.000.

“Estas carteras de créditos ficticios fueron creadas bajo la dirección de Saguier Blanco, donde supuestamente se otorgaban créditos a personas que no lo habían solicitado, con firmas de pagarés que no corresponden, según testimonios obtenidos”, dice la acusación. Expresa que el apoderado de Agroindustrial Acaray S.A. es Luis Emilio Saguier Cuquejo, hijo de Saguier Blanco y empleado de Electrofácil.

El fiscal de la causa es actualmente Rodrigo Estigarribia, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).