Paraguay sobre conflicto Rusia-Ucrania: “No nos alineamos a nadie, sino a nuestros propios principios”

El canciller paraguayo manifestó que, como nación, el Paraguay debe buscar lo antes posible el cese del fuego “y que se pongan a negociar” las naciones que están en desacuerdo.

Según Acevedo, recién una vez que pare la agresión las naciones se sentarán a discutir si se aceptan o no los acuerdos. “Que Ucrania se niegue a formar parte de la OTAN, que se desmilitarice, etc. Lo importante es salvar vidas y empezar a entender que las invasiones siempre tienen su justificativo, lo cual no quiere decir que sean aceptables”, analizó Acevedo.

En el mismo sentido, señaló que Paraguay está obligado a defender también sus intereses y por eso tenemos que buscar inmediatamente el cese del fuego, sentarnos a negociar y garantizar el comercio internacional.

“No es para darle el gusto a nadie”

El ministro aclaró que la posición paraguaya “no es para darle el gusto ni a Estados Unidos ni a la Unión Europea” y recordó que hay “una mayoría absoluta en el planeta que condena la invasión y agresión a Ucrania”.

Resaltó que las relaciones internacionales se basan en intereses, pero puntualizó que “hay que tratar de combinar intereses con principios, porque Paraguay se ha comprometido a respetar el derecho internacional. Ahora las cuestiones comerciales siempre se pueden arreglar, pero al violar los principios será muy difícil resolverlo”, analizó.

El canciller paraguayo manifestó que el Paraguay está obligado a defender sus intereses y garantizar el comercio internacional, “que es la expresión del desarrollo de los pueblos. Lo que es claro es que no nos alineamos a nadie sino a nuestros propios principios”.

Tratados internacionales como premisa

Asimismo, el canciller explicó que si bien somos autónomos “nos alineamos con occidente, lo cual no quiere decir que no entendamos las exigencias del pueblo ruso, que no siempre tienen que ver con el gobierno ruso. Tratamos de tener las mejores relaciones”, manifestó.

En su análisis, el canciller resaltó que, si como país nos alineamos a los principios de los tratados internacionales, no nos equivocaremos.

Fue tajante al afirmar que “una invasión no legitima a otra” y que en este tipo de conflictos el fondo siempre es la defensa de intereses.

“El conflicto de Ucrania tiene la base en su petróleo, pero toda esta lucha comercial no puede imponerse a trancazos. El problema no es de Estados Unidos. Los europeos no son unos tontos para someterse al ‘capricho norteamericano’”, expresó Acevedo.

Brasil no quiso pronunciarse

A nivel Latinoamérica, recordó que Brasil fue muy tajante al no querer pronunciarse como Mercosur ni tampoco como Prosur. “Respetamos, pero yo personalmente creo que se pierde potencia en una declaración cuando se hace por separado. Es un poco para dejar precedente de que estas son circunstancias en que uno tiene que manifestarse a favor del derecho internacional”, explicó.

Finalmente, dijo que las primeras sanciones del sistema SWIFT a determinados bancos rusos aún no tienen incidencia en Paraguay, pues los rusos tienen mecanismos alternativos para el manejo financiero.

Paraguayos en zonas de conflicto

Sobre las familias que se quedaron en Ucrania, detalló que siguen estando en contacto con la delegación diplomática en Suiza y que además tenemos convenios interconsulares con Argentina y el Mercosur, que están al tanto, así como en Rumania y Polonia.

Agregó que los estudiantes paraguayos en Rusia están permanentemente monitoreados y aquellos que estaban en zona de conflicto fueron evacuados a Moscú. “A todos se les garantiza el estudio para el cual fueron y ninguno de ellos quiere volver”, sostuvo.

En cuanto a la ayuda económica que piden los becarios, dijo que no sabe si habrá condiciones de solventar ese apoyo, pero que hará el máximo esfuerzo.