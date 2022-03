Exigen construcción de aula en una escuela de San Pedro de Ycuamandyyú

La gestión del intendente colorado Gustavo Rodríguez (HC), siegue siendo muy cuestionada en San Pedro de Ycuamandyyú, abundan las denuncias de “obras fantasmas” en instituciones educativas, como también las desprolijidades en el manejo de los recursos públicos.

Existe atraso en pago de salarios a funcionarios y desde mayo del 2021, la Municipalidad no recibe transferencias de recursos del gobierno central por falta de pago por impuesto inmobiliario al Ministerio de Hacienda y a la Gobernación de San Pedro, como así también a la Caja de Jubilaciones.

Lea más: Denuncian obras "fantasma" y convocan a movilización contra la municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

La comunidad educativa de la Escuela Dr. Andrés Barbero, denuncia que el 12 de mayo de 2021, la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, administrada por Gustavo Rodríguez, firmó un contrato con la empresa “RC Construcciones y Servicios”, representada por Óscar Raúl Cañete Delgado, para la construcción de un aula con un costo de G. 159.500.000, pero la obra nunca se inició. Para presionar el inicio de obras la comunidad se movilizó esta mañana frente a la sede municipal y anuncian que permanecerán en el lugar hasta logra su objetivo.

“Acompaño como padre de familia, nos falta aulas para iniciales, está el contrato y la adjudicación, pero no comienza los trabajos. Es triste ver que sale plata en nombre de niños y no se hace, perjudica a la comunidad”, dijo Juan Villalba, padre de familia.

Los reclamos son apoyados por la organización de la contraloría ciudadanía y siete de los 12 concejales municipales, quienes lamentan la falta de transparencia en la gestión.

“Estamos unidos para acompañar la manifestación, existen muchas denuncias de irregularidades. Nos duele ver a niños estudiando bajo árboles, ya fuimos a la contraloría y esperamos que vengan los auditores y se ponga las cosas en su lugar y así caminar bien”, dijo Vidal Palacios, concejal.

Un encadenado

Miguel Melgarejo, pobladores de la comunidad rural de Fondo Ruguá, indicó que se sumó a la movilización por que el intendente incumplió una promesa con su comunidad. Indicó que necesitan de cañería para abastecerse del vital liquido unas 30 familias.

“Me encadeno y pido cañería. El intendente nos prometió 3 mil metros de cañerías para 30 familias, pero no cumplió con nosotros. Le relamo como ciudadano y mientras que nos den los caños no me iré de acá”, advirtió el manifestante.

El intendente, Gustavo Rodríguez, no estuvo presente y desde el municipio informaron que está de viaje.

Por su parte, el administrador de la comuna, Darío Báez dijo que en mayo del año pasado fue el último desembolso que recibió la Comuna por parte del gobierno central en materia de Royalties y Fonacide. Reconoció que la comuna no paga por impuesto inmobiliario a la gobernación y al Ministerio de Hacienda por lo que no pueden recibir los desembolsos. En materia de ingresos genuinos tampoco registran buena recaudación por lo que adeudan unos cuatro meses de salarios a los funcionarios.

En cuanto a las obras licitadas y adjudicadas para construcciones en instituciones educativas, señaló que no fueron pagadas por la falta de desembolso y por ende no comienzan los trabajos.