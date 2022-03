Tildan de “mau” la comisión organizadora de la 43ª edición del Festival Nacional del Ñandutí

Encabezados por Carlos Pettengill, vocalista del grupo musical Vocal Dos; las profesoras de danza Alice Martínez y Noemí Adorno; los músicos Martín Moyano, Julio Sosa y Héctor Salinas; la Prof. Celeste Bobadilla, y el productor audiovisual Mario Gómez, junto a la tejedora Victorina Filártiga denunciaron la falta de transparencia de la actual Comisión Organizadora del Festival Nacional del Ñandutí, como también otros tipos de inquietudes.

Lea más: Celebran el tradicional festival del Ñandutí

De acuerdo a lo mencionado por Carlos Pettengill, músico y vocalista del grupo Vocal Dos, la actual Comisión Organizadora está integrada por las mismas personas desde hace más de 15 años, realizando asambleas que muchas veces no se ejecutan en las condiciones legales, y que actualmente no está reconocida ni siquiera por el intendente, Horacio Fernández (ANR).

“Hay varias irregularidades con las que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, que la Comisión haya registrado el nombre del Festiva Nacional del Ñandutí en la Dinapi, haciendo esto posible que solo la Comisión pueda realizar el festival. Este festival debe ser organizado por la Municipalidad de Itauguá a través de comisiones que sean llamadas cada año, y que al término de su trabajo todos vayan a sus casas. Otro punto es que no realizan el balance de lo que reciben como apoyo, los gastos que realizan, y los fondos que quedan”, denunció Pettengill.

Lea más: Prefestival del Ñandutí

Carlos Pettengill dio a entender que la actual comisión, integrada por las mismas personas de siempre, tienen intereses creados, y que el aspecto económico sería la razón principal, ya que cada año tanto el Fondo Nacional de las Culturas y las Artes (Fondec), como Itaipú y Yacyretá, además de las empresas privadas entregan importantes apoyos económicos que no se rinden a través de los balances, según denuncian.

Lea más: Itauguá vivió una mágica noche

“Además, creo que hay muchas razones por las cuales no quieren apartarse de la Comisión, y en esta edición lo realizarán de forma arbitraria, porque no están reconocidos sus integrantes por la Municipalidad de Itauguá. Hay otras situaciones que dejan de lado, como es el caso de las tejedoras, llaman al festival Ñandutí, pero solo se limitan a invitar a una o dos tejedoras. Y no hay apoyo para ellas, ni siquiera hacen otro tipo de actividades”, manifestó Carlos Pettengill.

Por su parte, el actual coordinador de la Comisión Organizadora del Festival Nacional de Itauguá, Modesto Salinas, salió al paso y desmintió las acusaciones. Dijo que todo está politizado, y que “hay una orden de que todos los liberales deben salir de la Comisión”, manifestó.

Lea más: Festival Nacional del Ñandutí hizo vibrar a una multitud

“Es muy extraño que la Municipalidad no nos haya reconocido, porque en la asamblea estuvo el intendente, Horacio Fernández. Nos dio su apoyo durante su presencia en la asamblea. Nosotros siempre llamamos a asamblea, invitamos a todas las personas que quieran ser parte de la Comisión, y siempre realizamos nuestro balance, que está en la página del Facebook”, explicó Modesto Salinas.

La realización de la edición Nº 43 del Festival Nacional del Ñandutí está prevista para este viernes 4 y sábado 5 de marzo, en el Club Olimpia de la ciudad de Itauguá a partir de las 21:00, pese a las denuncias hechas por un sector artístico afectado.