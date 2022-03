Un cartel de cabeza recibe a extranjeros que llegan de Bolivia.

El cartel de bienvenida a Paraguay en la frontera con Bolivia está “de cabeza”, una situación que fue inmortalizada en una fotografía por una usuaria de Twitter identificada como @macaibca.

María Catalina -la tuitera en cuestión- tomó una foto del cartel que dice “Bienvenidos a la Rca. del Paraguay” que está boca abajo y su posteo lo acompañó con una opinión sobre la situación del país. “Hola @mopcparaguay así está tu cartel en la frontera con Bolivia. Legalmente es un país de cabeza, pero vamos na a disimular un poco”, escribió y arrobó a la cartera de Obras Públicas.

También se dirigió al titular del ministerio Arnoldo Wiens. “@ArnoldoWiens me sorprende que todos los días pasan por ahí militares del Fortin Infante Rivarola y funcionarios de la aduana, no son capaces de levantar el pedido y que se arregle. Me comentaron que hace meses está así el cartel”, señaló.

La explicación del MOPC

Este comentario fue respondido por el MOPC en otra publicación, en donde expresan que un camión de gran porte pasó por el camino y movió el cartel. También se comprometieron a reparar el daño lo antes posible.

“Gracias María Catalina, un vehículo de gran porte golpeó el cartel por lo que fue movido y dio vuelta. Funcionarios del distrito más cercano estarán llegando al lugar para reparar la estructura y la correcta colocación de la misma”, expresaron.

La joven volvió a contestar al MOPC, en otro tuit. “Buenísimo que lo arreglen en la brevedad! Por qué comentó el militar del fortín que hace meses está así, también personal de la reserva nos comentaron que ya hace un buen rato estaba de cabeza el cartel”.

Pero el tema no quedó ahí, puesto que para cuando llegó la respuesta del Ministerio la publicación ya fue viral y los comentarios de los internautas fustigando al ministerio no se hicieron esperar.

“Jajajaja!!! Está de cabeza, como la gestión de Wiens. Qué lamentablemente es el pastor de familia que se hace del técnico vial!, escribió @Fresafeminiana.

“Es de lo que más se siente orgulloso el Pdte florero, del MOPC. Desastre ko gobierno”, señaló, en el mismo sentido, Ina Portillo.