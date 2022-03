Un grupo de padres solicita al MEC volver al horario normal en la escuela

Los padres se mostraron en desacuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que mediante una resolución dispuso que la escuela pase a formar parte del proyecto escolaridad extendida, cuyo horario de clases es de 7:00 a 15:00.

Mirelia Caballero, madre de una alumna de la institución, aseguró que les dificulta este nuevo sistema ya que la mayoría de los alumnos vienen de lugares distantes a la ciudad. Muchos son hijos de pescadores que vienen de lejos, otros que vienen de las compañías vecinas y esto hace que el horario no sea compatible con los padres, argumentó.

También se quejaron de que no fueron avisados por la dirección de la institución “para aprobar o no la medida del Ministerio de Educación. Todo se hizo a nuestra espalda”, señaló, por su parte, doña Lidia Acuña.

Don Alejo Ruiz dijo que la escuela no está en condiciones para el almuerzo de los chicos “Kuartelpe guáicha orekose la ore famíliape, locro okosinarõ, ha ndo’uséiramo oexigíta chupe kuéra ho’u haguã, ha upéa nda’ore gustái” (como en el cuartel les quieren tener a nuestra familia, si se cocina locro y no les gusta, le van a exigir para que igual coman, y eso no nos gusta)”, expresó.

Don Carlos Acuña fue más allá y dijo que la escuela no cuenta con porteros, ni los tejidos perimetrales son seguros, “los niños son traviesos y pueden pasar hacia la calle y ¿si les pasa algo? Mucho tiempo los niños van a estar en las escuelas y aquí no hay ni enfermera para dar los primeros auxilios”, se quejó don Acuña.

También los padres de familia coincidieron en señalar que la institución recibió una suma de 63 millones de guaraníes, fondos provenientes del MEC, pero que ellos no saben en qué se invirtió ese dinero. Aseguran que la pintura de la institución se hizo gracias al municipio de la ciudad.

Señalaron además que en estos dos años de tiempo no se dignaron en arreglar ni siquiera los baños. “Ahora están empezando a pintar la sala de clases del preescolar, los chicos dan clases bajo el tinglado”, dijo.

Mientras tanto, la directora de la institución, Lorena Fretes, señaló que el pedido de los padres de familia no está en sus manos, “es una resolución del MEC y es algo irrevocable”, explicó.

Con relación al uso de los 63 millones de guaraníes, fondos provenientes del MEC, la docente se defendió y explicó que con el dinero su pudo pintar todo un pabellón de la institución; “se arregló parte el techado, y las instalaciones eléctricas”, acotó.

Argumentó que la sala de clases del nivel inicial ahora se está poniendo en condiciones, ya que en esta primera semana los niños solo vienen para la socialización, finalizó.