Argentina pagó US$ 28,4 millones por energía de la EBY del 2021

Las transferencias de fondos realizadas por Argentina a nuestro país fueron: el 23 de febrero del corriente, la suma de US$ 5.593.330,51 y otra de US$ 5.593.329,16; el 25 del mismo mes, US$ 5.588.118,50 y otra de US$ 5.582.398,36; finalmente, el martes último fue transferido un monto de US$ 6.097.901,21. La información señala que durante la reunión binacional realizada en la fecha en Ayolas también asistieron miembros del Consejo de Administración y funcionarios de cargos administrativos.

Lea más: Aña Cua: primera turbina estaría en funcionamiento en este gobierno, dicen

En la oportunidad se destacó que la ejecución de las obras del proyecto de la maquinización del brazo Aña Cua, que está en etapa de construcción, cumpliendo con el cronograma de trabajo establecido. Los datos señalan que recientemente se ha logrado avanzar a más del 20% de la totalidad de la obra. Al finalizar el encuentro se anunció que el viernes 25 de este mes se realizará la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la EBY, en la ciudad argentina de Ituzaingó.

Menor energía suministrada durante febrero

La energía total proveída por la Central Hidroeléctrica Yacyretá al Sistema Interconectado Nacional Paraguayo (SINP) y al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) al cierre de febrero fue de 765,5777,7 MWh, 11,98% inferior al mes de enero, que fue de 869.766,3 MWh. Lo que correspondió al Paraguay (ANDE) fue de 273.910,4 MWh, mientras que la Argentina retiró 491.667,3 MWh.

En cuanto al caudal afluente medio mensual, durante febrero fue de 16.100 metros cúbicos por segundo, inferior a los 17.153 metros cúbicos por segundo, de enero de este año.